Copa Argentina: “Tenemos que pensar un partido inteligente”, dijo el entrenador de Villa Mitre

Por Fabián Rodríguez / farodriguez@lanueva.com

Villa Mitre llega al partido por los 16avos. de final de la Copa Argentina ante San Martín de San Juan como punto, pero con la ilusión de avanzar otra fase no se la quita nadie. Al menos así lo entiende el entrenador Carlos Mungo, quien dejó en claro que su equipo llegará con muy poco rodaje de entrenamientos.

“La realidad es que nos hubiese gustado jugar en otro momento porque apenas llevamos tres semanas de pretemporada y no es la manera que a uno le gusta prepararse”, sostuvo el DT tricolor de cara al choque ante los sanjuaninos.

“San Martín mantuvo la base y le sumó buenos jugadores, además de llevar siete semanas de trabajo. Igualmente, no es una excusa y vamos con toda la ilusión de seguir avanzando en la competencia”, añadió el ex orientador de Bella Vista, Olimpo y Sansinena.

El DT tuvo más de un contratiempo para afilar el equipo que hoy se presentará en Cutral Co.

“En la primera semana de entrenamientos muchos de los chicos estuvieron afrontando las finales de la Liga del Sur. Además, hay que medir mucho las cargas porque no vamos a llegar de la mejor manera al Federal A, que es la prioridad que tenemos todos”, resaltó.

“Con San Martín queríamos jugar antes de que terminara la temporada anterior, pero desde la Copa Argentina nos dijeron que no se podía jugar un partido de 16avos. de final antes que terminaran los 32avos. de final. Sin embargo, Racing jugó antes de que se completaran dos encuentros de dicha instancia”, se lamentó Mungo.

El entrenador tricolor enfatizó que planteará otro partido muy distinto al de Newell’s.

“Con Newell’s pudimos jugar otro partido. Fuimos a apretar mucho más alto y en el primer tiempo generamos muchas más situaciones del rival. Contra San Martín tenemos que pensar un partido mucho más inteligente porque no llegamos como hubiésemos querido. Pero, bueno, es fútbol y todo puede pasar”, sostuvo.

--¿Firmás llegar a los penales?

--No. Creo que ninguno de nosotros firma el empate. Me tengo mucha fe y ojalá que podamos aguantar el ritmo del partido. Sabemos que éste es un partido particular y que, seguramente, no vamos a jugar de la misma manera en el Federal A.

Mungo fue más allá de la Copa Argentina y se mostró satisfecho con los refuerzos que arribaron al equipo.

“Estamos conformes con los refuerzos que llegaron. Se fueron diez jugadores y trajimos la misma cantidad. Los jugadores los elegimos nosotros y sabemos de la responsabilidad que significa eso. La dirigencia de Villa Mitre siempre ha respetado nuestras decisiones y si nos llega a ir mal es culpa nuestra”, expresó.

“Creemos que en el torneo pasado, tuvimos un once casi fijo y no pudimos tener el recambio en los momentos que más lo necesitábamos. Los recambios no nos generaron la respuesta que nosotros esperábamos ni nos generaron dudas como para sacar a los que venían jugando”, amplió.

También se refirió al momento de los equipos bahienses en la alta competencia.

“Hoy lo máximo que hay en la ciudad es el Federal A. Y es un llamado de alerta porque algo se debe estar haciendo mal. Y no sólo hablo de Olimpo porque Villa Mitre también supo estar en la B Nacional”, sostuvo.

Finalmente, le hizo un guiño positivo al flamante formato de torneo.

“El cambio era de suma urgencia. Los Federales anteriores quedaron obsoletos. Te enfrentabas a los mismos rivales todos los años. Este será un torneo largo que te da tiempo a recuperarte si arrancaste mal o a no relajarte si empezaste bien. Y a la larga, en los torneos largos, siempre se da la lógica. Creo que es lo mejor”, concluyó.