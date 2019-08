Turismo Nacional: Sebastián Pérez y Juan Pipkin cerraron un decoroso sábado en Oberá

A juzgar por cómo se presentaban las cartas sobre la mesa, podría decirse que el bahiense Sebastián Pérez (Onix) cerró un buen negocio en la tierra misionera de Oberá, escenario de la séptima fecha de Turismo Nacional.

Esfumadas las chances de mejorar en clasificación (en contrapartida, perdió dos colocaciones y quedó 12°), Seba afrontó la segunda serie de la Clase 2 con más incertidumbres que certezas, dadas las complicaciones para domar el tanque amarillo N°25.

Más allá de eso, y consciente que en el fragor de la lucha siempre surgen chances, el menor de la dinastía, oportunismo y muñeca mediante, capitalizó las alternativas para arribar 4° en el parcial ganado por Agustín Herrera (Clio), que le acreditó el 7° cajón para la final de mañana.

“Pensé que podía mejorar en clasifica, pero el auto volvió a padecer tendencia de ida de trompa. Trabajamos en el tren trasero para compensar y colocamos gomas nuevas, pero nos pasamos de rosca y venía pasado de cola en todas las curvas, así que lo llevé como pude”, reconoció Seba.

“Primero pude aprovechar el toque entre Gassmann (Joel) y Grasso (Gastón), y después, como se venían peleando adelante, me acerqué y pude superar a Iansa (Gastón). Pero no me sobró nada. Venía rápido, pero para nada cómodo”, cerró Pérez, 4° en el campeonato.

En dicho parcial también participó el pigüense Fernando Gómez Fredes (208), 22° en la sesión clasificatoria, quien arribó a meta en el 11° lugar, por lo que mañana largará 21° en la competencia central del fin de semana.

**Ordenamiento de partida de la final: 1) Agustín Herrera (Clio); 2) Nicolás Posco (Kinetic); 3) Ever Franetovich (Palio); 4) Gerónimo Nuñez (March); 5) Renzo Testa (Palio); 6) Marcos Fernández (March); 7) Sebastián Pérez (Onix); 8) Julián Lepphaille (Etios); 9) Gastón Iansa (Kinetic); 10) Walter López (March) y 21) Fernando Gómez Fredes (208).

“No había para más”

Los 50 kilos de lastre que el bahiense Juan Pipkin (Cruze) debió cargar como “castigo” a la victoria conseguida hace un par de semanas en San Luis, hicieron mella en su actuación sabatina válida por la séptima fecha de la Clase 3.

Más allá de eso, el escolta del certamen (está a 5 puntos de José Manuel Urcera) se las ingenió para colarse en el 10° puesto de la prueba de clasificación, a casi un segundo del joven santafesino Manuel Luque (Cruze), el sorpresivo autor de la Pole Position.

En consecuencia, Juanito, subcampeón de la divisional en 2013, se aseguró el quinto casillero de partida para la segunda batería preliminar de mañana, en la que el campeón, Leonel Pernía (Vento), tendrá el privilegio de comandar el pelotón.

“Todo anduvo como debía ser, no había para más. El lastre, como lo suponíamos en la previa, se sintió mucho”, resumió Pipkin, quien aguarda poner en pista, en próximas programaciones, un flamante Chevrolet Cruze de última generación, preparado por el bahiense Pablo Arana.

Párrafo aparte para el de Villalonga, Adrián Percaz (Focus), nuevamente víctima de la ingratitud de los fierros a la hora de aplicar a fondo el pedal del acelerador.

Una merma en el sistema de frenos, evidenciada en la vuelta de instalación, privó al Paisanito de poder completar al menos una vuelta lanzada; situación por lo que mañana deberá remar desde el último lugar de la segunda batería.

Clasificación: 1) Manuel Luque (Cruze), 1m 54s 896; 2) Leonel Pernía (Vento), a 148/1000; 3) Rudi Bundziak (C4), a 383/1000; 4) Lucas Vicino (Focus), a 338/1000; 5) Carlos Okulovich (All New Civic), a 441/1000; 6) Emmanuel Cáceres (Focus), a 449/1000; 7) Julián Santero (Focus), a 636/1000; 8) Fabián Yannantuoni (Tipo), a 666/1000; 9) Matías Muñéz Marchesi (Tipo), a 920/1000; 10) Juan Pipkin (Cruze), a 972/1000 y 26) Adrián Percaz (Focus), a 14s.

Manuel Luque sorprendió a todos con el Cruze que prepara el "Kern Competición"

Horarios del día

Debido al desarrollo de los Juegos Panamericanos de Lima, el cronograma de actividades del domingo sufrió ligeras modificaciones.

La actividad se iniciará a las 11 y 11:30, respectivamente, con las series de la Clase 3. Luego, a las 14 (una hora y media más tarde que el horario convencional), irá la final de la Clase 2. La final de la divisional mayor, en tanto, se largará a las 15. Televisará TV Pública.