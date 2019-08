Moto GP: Marc Márquez humilló a sus rivales en clasificación

Con una vuelta lanzada descomunal, el español Marc Márquez (Honda) se adueñó de la prueba de clasificación del Gran Premio de República Checa de Moto GP, con disputa en el circuito de Brno.

¡Más de dos segundos y medio! le sacó el actual líder del campeonato a su escolta en la tabla de tiempos, el australiano Jack Miller, quien junto al francés Johan Zarco (KTM), tercero a casi tres segundos, conformarán la primera fila de partida mañana a las 9.

Vale resaltar que el ibérico, quien logró su Pole N°58 en la categoría reina (igualó a Michael Doohan), optó por neumáticos lisos sobre el final de la tanda cronometrada, a pesar de la humedad que ostentaba el circuito.

Andrea Dovizioso (Ducati), Pol Espargaró (KTM), Alex Rins (Suzuki), Valentino Rossi (Yamaha), Danilo Petrucci (Ducati), Maverick Viñales (Yamaha) y Fabio Quartararo (Yamaha), completaron los mejores 10 tiempos.

La carrera de mañana, a largarse a las 9, será televisada por ESPN.

