Reabre una importante fábrica bahiense y una buena para los empleados de otra en apuros

--Buen día, Juan María, la semifinal por la Copa está cada vez más cerca. Sobre todo si el VAR los sigue ayudando y no nos cobra en contra una vez más...

--¿Otra vez con la misma chicana? En poco tiempo vas a volver a darte cuenta de quién es el más grande...

--Veremos, pero ahora vayamos a lo nuestro luego de otra semana agitada, seguramente debés haber traído varios temas para comentar. Por ejemplo, ¿ya encontraste productos más baratos luego de la quita del IVA?

--Mmm..., como te dije hace una semana, conformate con que no aumenten. Igual es duro ver el precio del kilo de pan a 100 pesos, incluso a 125 como pude ver en alguna panadería céntrica. Según el CREEBBA la manzana fue lo que más subió con un 15 por ciento entre la segunda y la tercera semana de este mes, seguido por el café (7%) y la manteca (6%). En cuanto a los que más bajaron, el informe destaca a la yerba (-16%), té (-14%) y azúcar y arroz, ambos -12%.

--Bueno, tratemos de seguir con algo positivo. ¿Trajiste algo que valga la pena en medio de la malaria?

--En el fondo de la olla siempre algo se encuentra y te traje una muy buena noticia.

--Mmmm. ¿Seguro?

--¿Qué tal si te digo que reabre la planta de Virgilio Manera?

--¿La de calle Brown?

--La misma. En 2008 había sido adquirida por Molinos Río de la Plata y cerró hace un año.

--Por fin una buena. Contame más.

--En una operación millonaria fue comprada por la firma La Nueva Manera S.A., dentro de la cual hay accionistas de la empresa Compañía Molinera. La idea es poner en marcha el molino el año que viene, es decir que vuelve una empresa bahiense al lugar.

--¿Se van a dedicar a la producción de pastas secas?

--No, la idea es producir todos los insumos necesarios para seguir las nuevas tendencias que marca el mercado en cuando a la producción de panes saludables. Me confirmaron que la firma ocupará el año que viene entre 15 y 20 trabajadores directos y entre 50 y 70 indirectos.

--¿Qué pasará con el resto de las instalaciones? Me refiero a la fábrica de pastas secas.

--Se está avanzando en un proyecto alimenticio muy interesante, aunque no vinculado a las pastas secas. Si esto progresa la demanda de mano de obra será mucho mayor, porque requerirá al menos de un centenar de empleados directos.

--Muy buena noticia...

--Esperá porque tengo más. También se concretó la venta de las instalaciones que Productores Rurales del Sud tenía sobre calle Parchappe. En este caso el comprador es una firma relacionada tanto con La Nueva Manera como con Compañía Molinera que se llama Compañía Molinera Patagónica, pero el destino de ese amplio inmueble será distinto.

--¿Qué piensan hacer?

--El destino seguramente será algún complejo edilicio, pero por ahora los compradores se quedarán en el molde a la espera que el panorama económico aclare un poco.

--Veo que viniste afilado hoy. ¿Alguna otra novedad comercial?

--Otra también muy importante: ya se firmó la venta de las instalaciones de Fabra Fons en calle Sarmiento a un grupo inversor. Los trabajadores cobrarán los cuatro meses de sueldos adeudados y el 70 por ciento de la indemnización.

--Un final feliz para más de 20 empleados...

--Exacto. Ahora se están negociando los plazos para que algunos de ellos se lleven las máquinas y puedan continuar con una producción menor en algún otro lado.

--Me imagino que la idea es levantar algún complejo edilicio en el lugar...

--Algo de eso hay, con el tiempo te iré dando más detalles, sólo te digo que el grupo inversor es una de las desarrolladoras más grandes de la ciudad.

Ocupaciones organizadas

--Antes que me olvide. Qué poroto te anotaste la semana pasada con el audio del abogado Leandro Aparicio. Lamentablemente todo lo que anticipaste se cumplió y son cientos los ocupantes de terrenos ferroviarios en Spurr.

--Realmente cuesta entender cómo un profesional puede incitar a este tipo de acciones, aunque también resulta incomprensible que el lunes haya dado una conferencia de prensa en un gremio de la educación como el Suteba y con la CTA en el medio.

--¿Realmente te resulta incomprensible?

--Tenés razón. Es más de lo mismo. Lo cierto es que el municipio ya puse el tema en manos de la Justicia Federal y según pude saber le agregaron a la presentación judicial un informe de ABSA porque por los terrenos ocupados pasa el acueducto industrial que alimenta al Polo.

--¿Ese que hace más de 10 años se rompía seguido?

--El mismo. Fijate que en ese predio sobresale una estructura de mucha altura, esa es una torre de frenado del acueducto y está encargada de bajar la velocidad del líquido que desde la zona alta marcha rumbo al sector industrial. Te repito, por las tierras ocupadas pasa un sector crítico de la cañería y toda la información ya se encuentra en manos del doctor Ulpiano Martínez, el fiscal federal encargado del tema.

--Leí que la comuna también hizo una presentación ante el Colegio de Abogados por el presunta instigación a cometer un delito...

--Sí, y acudió también a la Justicia provincial porque tiene la custodia de las tierras y si no hace nada puede ser objeto de alguna acción legal por incumplimiento de los deberes de funcionario público al no cuidar los bienes del Estado.

--No me queda claro si, este tema se sabía antes, por qué no pudo ser evitado.

--Esto se irá esclareciendo en los próximos días. También me enteré que en el encuentro que mantuvo el intendente el miércoles con la gobernadora se cruzó con el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, quien le dijo a Gay que este fenómeno de las usurpaciones se está dando en todas las ciudades grandes de la Provincia y parece bastante orquestado.

--Hace décadas que algunos “vivillos” vienen utilizando la necesidad de la gente para hacer política en Bahía a costa de bienes estatales que nos pertenecen a todos...

--Tal cual, estaría bueno que ciertos dirigentes y punteros preocupados por los que menos tienen alguna vez en la vida pusieran algo de su patrimonio personal en beneficio de los que menos tienen. Probablemente alguno lo haga, no generalizo, pero la historia bahiense reúne varios episodios de tomas de tierras e inmuebles, sobre todo del ferrocarril.

--¿Pensás que esto puede ser algo orquestado a nivel provincial o nacional?

--No lo sé, sí sé que me puse a buscar episodios similares en otras ciudades, como dijo Ritondo, y encontré varios en fechas muy próximas a las PASO, por ejemplo en La Plata, Mar del Plata, Viedma, Santa Rosa, Moreno, Quilmes y Mercedes, por darte sólo algunos ejemplos.

--Clarito, pero ya que estamos con temas políticos, finalmente se aprobaron, y con polémica, los pliegos de los dos nuevos jueces de faltas, me refiero a Soledad Monárdez y Carlos Salgado.

--Sí, con mucha polémica porque si bien en el fondo este tipo de nombramientos siempre son políticos porque son propuestos por el Ejecutivo municipal, desde la recuperación de la democracia, en 1983, siempre se intentó por todos los medios posibles que estuviesen lo más alejados posible de la política.

--Esto fue precisamente lo que no ocurrió, según dice la oposición en el Concejo.

--Y... fijate que Monárdez hasta febrero se vino desempeñando como secretaria municipal de Políticas Sociales, es decir, era miembro del gabinete del jefe comunal, y Salgado fue asesor de la UTA y secretario del bloque del Frente Renovador en el Concejo, bloque que en definitiva le permitió al oficialismo imponer su postura. Pero la designación de ambos cargos vitalicios no fue lo único que generó malestar en la oposición, sino también algunas cuestiones de forma.

--¿Por ejemplo?

--Qué Ercoli y Pera hayan estado presentes durante la sesión en la que se tratara el pliego de un postulante muy cercano a ambos, como es Salgado. Ercoli, gremialista de Luz y Fuerza, le dijo a “La Nueva.” que no estuvo presente como concejal (fue reemplazado en su banca por una suplente) debido a un problema de salud motivado en una dura discusión entre ediles, previa a la sesión.

--También hubo quienes, por lo bajo, pusieron en duda la futura imparcialidad de Salgado en algunas faltas que puedan cometer los choferes de ómnibus, etc.

--Tan lejos no llego y quiero confiar en el buen criterio de ambos jueces, solo te comento ciertas cuestiones que podrían haberse evitado.

--Bien, sigamos con los temas municipales. ¿Qué pasará con la mega obra de Dasso luego de la devaluación? Ya los oferentes habían pasado muy por encima del presupuesto oficial y ahora encima tendrán mayores costos por la suba del dólar...

--Los que ponen la guita, es decir la Muni y el Puerto, ya están consultando a los técnicos para ver si se pueden introducir algunos cambios y seguramente hablarán con la empresa que lograría la adjudicación para ver si mantiene los valores. Pensá que estamos hablando de una obra de 231 millones de pesos, pero la idea es que se haga.

--¿Te enteraste que hubo un parate en el plan de repavimentación?

--Sí, me dicen que se debió a que las empresas no recibían material asfáltico pero ahora la provisión se normalizó y se está trabajando en Villa Rosas.

--Pidamos otro café y contame algo del ámbito judicial.

--Ok. ¿Te acordás que el otro día te comenté que había inquietud en el Colegio de Abogados por la publicidad que hacen los profesionales a través de las redes sociales?

--Sí, recuerdo.

--Bueno, para mañana a las 18.30 organizaron lo que llaman Café Encuentro, que es una reunión en el quincho de la sede. Ahí van a tratar los aspectos disciplinarios del tema.

--Parece que hay preocupación...

--Sí, igualmente lo que te quería decir es que las autoridades del Colegio tienen otras preocupaciones que se suman a las generadas por el abogado Aparicio y que motivaron la intervención del tribunal disciplinario.

--¿Cuáles son?

--Un fallo de la Cámara Civil, que objetó la intervención de un solo abogado para las dos partes en litigio de un matrimonio divorciado que debía homologar el régimen de visitas y alimentos de un hijo en común. Dicen que hay preocupación entre los abogados que hacían de este tipo de prácticas algo frecuente, previo acuerdo voluntario entre las partes.

--¿Y ahora?

--Quieren saber qué implicancias tendrá el fallo dictado el 2 de julio pasado donde se objetó la actuación de la abogada (Mónica Beatriz Rossi) que asesoraba a los dos integrantes de la pareja, al punto que le envió copias al Colegio para que evalúe posibles sanciones disciplinarias.

--¿Qué argumentó la Cámara?

--Que el patrocinio de un abogado a ambos litigantes en un juicio, en forma simultánea, está prohibido por el artículo 60, inciso 1, de la ley 5177.

--¿Y el Colegio fijará una posición al respecto?

--Me dicen que sí, aunque esperan que el fallo quede firme, porque está apelado. Se cree que el Consejo Directivo va a elaborar un documento para exponer su postura. De todas maneras, en el mientras tanto sugirieron a sus afiliados tener en cuenta la resolución para evitar problemas a futuro.

Con Mariu y con Axel

--¿De la región tenés algo?

--En el aspecto político, sin dudas lo más relevante fueron los encuentros que mantuvieron la gobernadora Vidal con intendentes de Cambiemos y su contrincante y ganador de las primarias, Axel Kicillof, con los jefes comunales y candidatos de su espacio.

--Me imagino las caras largas en el encuentro con Mariu...

--Hubo de todo, pero más que nada la sensación generalizada de que, si le hubieran permitido desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales, en la provincia se habría dado otro resultado.

--No sé qué sentido tiene hablar de eso ahora, ¿no?

--Eso mismo se planteó en la reunión, pero un amigote que anduvo por la República de los Niños me chimentó que se permitió que varios hicieran alusión a eso para que pudieran descargar la bronca que traían. “Hicieron un poco de catarsis y después siguieron con el resto de los temas”, me comentó. Uno de los que habló fue el tornquistense Sergio Bordoni quien, me apuntaron, disparó munición gruesa.

--Entonces... ¿campaña sin Macri?

--La gran mayoría, aunque no lo diga, hoy lo considera un salvavidas de plomo. Varios, incluso, están con mucha bronca. “Hay que municipalizar la campaña para no perder lo que aún tenemos. Tenemos que tomar distancia de los errores de Macri y resaltar lo bueno que hizo cada uno”, repitieron varios, ante la certeza que el PJ, en estos 60 días, va a apuntar todos los cañones a las plazas fuertes en que quedó muy cerca de dar el zarpazo en las primarias.

--¿Entre ellas Bahía Blanca?

--Fundamentalmente Bahía Blanca, te diría, aunque a la lista sumale La Plata y Mar del Plata, entre otras. Según los cálculos que hacen en Cambiemos, corren riesgo de perder más de 20 municipios.

--¿A Vidal también la van a sacar de la campaña?

--La bronca no es con ella; la consideran una víctima más del “voto heladera” y de la soberbia de un gobierno nacional que, a diferencia del justicialismo, se acordó muy tarde de la necesidad de tejer alianzas electorales.

--Entonces todo bien con Mariu...

--Los convocó y fueron 68; casi asistencia perfecta, ni un desplante.

--¿Hubo pedidos?

--De Vidal a los intendentes, que se acerquen más a los vecinos, que recorran los barrios, que escuchen, que les hagan ver que el gobierno tomó nota de los resultados de las PASO y que sigan haciendo hincapié en la transparencia, la voluntad de luchar contra las mafias y el delito, decir la verdad, la recuperación de los valores democráticos.

--¿Y en sentido inverso?

--Los jefes comunales reclamaron que bajen más fondos a los municipios para reforzar partidas sociales y responder a los pedidos de aumento salarial que se vienen, como te anticipé hace unos días.

--En el encuentro con Kicillof el ambiente debe haber sido muy distinto, me imagino...

--Totalmente distinto. Se vieron rostros distendidos, caras de satisfacción. Parece que el exministro la veía venir, porque de entrada les reclamó que no se relajen, ya que todavía no se ganó nada. “El mensaje, si me preguntás, fue que bajen cierto nivel de soberbia que empezaron a mostrar algunos que ya dan por consumada la victoria”, me chimentó un referente de la zona que pasó por allá. Otro de los mensajes fuertes fue seguir trabajando “como hasta ahora” para extender la victoria a distritos donde el Frente de Todos “estuvo muy cerca de dar la sorpresa”.

--Bueno, dejemos algo para la semana que viene que ya se hizo tarde.

--Dale, yo me ocupo de la cuenta, nos vemos en una semana.