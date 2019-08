Por la crisis, el sector comercial está en jaque en Coronel Suárez

El secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio en Coronel Suárez, Fabián González, se mostró preocupado hoy no solo por la situación económica de los trabajadores de comercio sino por el propio gremio, debido a las deudas que varios empresarios de la ciudad mantienen con la institución.

“La difícil situación económica no es ajena para los trabajadores mercantiles y a la inestabilidad laboral se le suma el no pago de los aportes por parte de sus empleadores”, señaló Fabián González, quien sostuvo que “si bien el gremio a nivel nacional fue uno de los que más acompañó a los trabajadores en el año y en los acuerdos de paritarias, la situación nacional económica no ayuda y los trabajadores pierden día a día poder adquisitivo”.

“Estoy muy preocupado por la realidad que vivimos en la Argentina y los empleados de comercio en particular. Hoy en día se necesitan 32.000 pesos para no caer por debajo de la línea de pobreza y mirando la recomposición salarial que tendrán este mes los trabajadores del comercio, quedarán en $32.600”, sostuvo.

En su momento, el acuerdo salarial del gremio fue uno de los mejores, ya que contemplaba además un ajuste por inflación en el mes de diciembre.

“Día a día el trabajador pierde contra la góndola de los productos básicos, más allá de la decisión del gobierno de sacarle el IVA a algunos productos que, sin un control determinado, no llega a todos lados”, acotó.

“Con 2.000 pesos más en el bolsillo no se salva nadie. La realidad es muy compleja porque en realidad el empresario tampoco puede dar más; no puede pagar un nuevo aumento”, agregó.

Para González el problema también está en el gremio, ya que muchos comerciantes y empresarios han dejado de pagar los aportes patronales.

“Venimos desde hace varios meses con un problema serio de recaudación. Tenemos a cobrar en la calle más de 3 millones; estamos en alerta naranja y tuvimos que dar de baja servicios internos para no resentir los servicios al trabajador”; dijo.

Muchos empresarios, luego de recibir una carta documento, han accedido a sumarse a un plan de pagos, pero otros aún no lo han hecho y perjudican entre otras a la obra social Osecac. (Agencia Coronel Suárez).