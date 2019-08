El empresariado que eligió a Bolsonaro es el que prende fuego la Amazonia, acusa Lula

El líder opositor y expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupción, afirmó hoy que empresarios aliados del mandatario Jair Bolsonaro son los responsables por los incendios en la selva amazónica.

"Bolsonaro dijo que quien incendia la Amazonia son las ONG (Organizaciones No Gubernamentales) pero quien está prendiendo el fuego es el empresariado que lo eligió", afirmó Lula al portal Brasil247, que lo entrevistó en la celda que ocupa en la sede de la Policía Federal, en la ciudad sureña de Curitiba.

Bolsonaro acusó primero a las ONGs pero el jueves por la noche reconoció que hacendados, parte de su apoyo electoral, pudieron ser los que iniciaron los grandes focos de incendio de los pastizales amazónicos.

El líder del Partido de los Trabajadores, cuya condena a 8 años y 10 meses de prisión le impidió participar de las elecciones del año pasado ganadas por Bolsonaro denunció la política de "entrega" del país que realiza el gobierno en el área económica.

"Esta gente tiene que entender que no fue electa para ser los dueños del país. Ellos fueron elegidos para gobernar y no deben destruir el país, no pueden salir entregando el país por ahí", afirmó Lula.

El exmandatario vinculó también la Operación Lava Jato que lo ha acusado y condenado con los vínculos entre el ex juez Sérgio Moro, actual ministro de Justicia, y el Departamento de Justicia de Estados Unidos en las investigaciones.

Según Lula, Bolsonaro necesita "que alguien le diga que sea educado, que necesitamos paz, un presidente no puede no pensar en otra cosa a no ser el bienestar del pueblo".

Dilma Rousseff, presidenta entre 2011 y 2016, destituida en juicio político, acusó a Bolsonaro de llevar adelante un "delito de lesa patria" con su política de reducción de la fiscalización y de cumplimiento de compromisos en el área de medio ambiente. (Télam)

Mirá también: El humo de los incendios en la Amazonia llegó al norte de Argentina