Vidal pidió a legisladores y candidatos que "estén cerca de la gente y escuchen más a los vecinos"

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, pidió hoy a legisladores provinciales de su espacio que estén "más cerca que nunca de la gente" y que "escuchen a los vecinos", en una reunión que mantuvo en la residencia gubernamental de la ciudad de La Plata.

Fuentes políticas informaron que en el encuentro estuvieron el vicegobernador Daniel Salvador; el jefe de Gabinete, Federico Salvai; el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo y el secretario General de la Gobernación, Fabián Perechodnik, además de diputados, senadores y candidatos a legisladores bonaerenses.

Las mismas fuentes señalaron a Télam que en el cónclave Salvai le dijo a los presentes: "Vamos a pelear en octubre para ganar" y manifestaron que el objetivo del encuentro "fue intercambiar opiniones, ver dónde estamos y cómo se va a seguir".

Asimismo, aclararon que no se trató de un relanzamiento de campaña, dado que "empieza recién en septiembre".

El subsecretario de Asuntos Municipales y candidato a diputado, Alex Campbell, dijo tras el encuentro: "Estamos todos trabajando para sacar esto adelante".

"Fue importante para poder escuchar a cada uno de los legisladores, qué se puede mejorar, qué ven mal o bien", aseguró y expresó que "María Eugenia fue clara: ella no va a un partido a perder por tres goles, sino que va a jugar para ganar".

En ese sentido, sostuvo que "la gente nos quiso decir algo en las elecciones y hay que escucharla" y precisó que Vidal "sigue recorriendo, sin cámaras, escuchando a la gente, a los legisladores y a los intendentes, viendo cómo podemos mejorar para que la gente nos vuelva a elegir en octubre".

"Tenemos que empezar a resolver, escuchar mejor a la gente, y si lo hacemos bien lo vamos a dar vuelta y en eso confiamos"

"La gente dijo 'no puedo más' y votó por el tema económico, porque no puede pagar las cosas a fin de mes. Tenemos que reconocer que no alcanza con todas las obras, cloacas y asfalto que hicimos cuando la gente bien a no llega a fin de mes", advirtió Campbell.

El subsecretario de Asuntos Municipales y candidato a diputado manifestó: "Tenemos que ayudar y escuchar a esa gente que nos dijo que no podía más. El presidente hizo medidas, nosotros también las haremos para revertir la situación y que la gente esté mejor".

"Queremos que la gente tenga esas obras que nunca les había llegado, pero también revertir eso que nos faltó e hizo que un porcentaje de la gente que nos había acompañado en 2015 y 2017 cambie su voto", dijo Campbell y consideró: "Podemos lograr que esa gente nos vuelva a acompañar en octubre".

El senador Walter Lanaro, por su parte, dijo que "todos fuimos autocríticos, nos dijimos lo que nos teníamos que decir, y reconocimos que estábamos viendo otra realidad, pensamos que la gente nos iba a acompañar y no fue así".

"Tenemos que empezar a resolver, escuchar mejor a la gente, y si lo hacemos bien lo vamos a dar vuelta y en eso confiamos", expresó el legislador.

En ese sentido, adelantó: "Arrancaremos la campaña de abajo hacia arriba. Nosotros somos un partido donde siempre traccionaron mucho las figuras del presidente y la gobernadora, y por ahí dejábamos de lado los problemas más locales de la gente, ahora nos vamos a enfocar en eso: de la vida diaria de la gente, de los vecinos, escuchar sus problemas y empezar a resolver cosas que no habíamos resuelto".

Aclaró que no se trata de "municipalizar o provincializar la campaña, pero sí darle entidad a los problemas locales de los vecinos que tienen en el día a día".

La gobernadora tiene previsto, además, un encuentro con legisladores y candidatos nacionales en las oficinas del Museo Ferroviario, ubicado en el barrio porteño de Retiro.

Vidal, ayer, se reunió con 64 intendentes bonaerenses del oficialismo, a quienes les pidió que refuercen los ejes de gestión y mantengan la escucha activa con los ciudadanos que no votaron al espacio oficialista en las PASO. (Télam)