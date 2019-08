Guido Pella evitó sorpresas y jugará las semifinales en México

Guido Pella (24° del mundo) se clasificó anoche para las semifinales del ATP 250 de Los Cabos (México), torneo que se disputa sobre superficie dura, luego de vencer al coreano Soonwoo Kwon (112°), una de las revelaciones del certamen, en cuartos de final.

Si bien cedió el primer set, el tenista bahiense no dio lugar a las sorpresas ante el joven asiático, quien accedió al cuadro principal desde la clasificación, y se terminó imponiendo con claridad por 4-6, 6-1 y 6-2, en 2 horas y 2 minutos de acción.

