El equipo de futsal femenino del STMBB enamora a todos

Por Pablo Andrés Alvarez / palvarez@lanueva.com

Con frío o lluvia. Cansadas por estudiar o trabajar. Ellas no ponen excusas. Impresiona ver la seriedad y responsabilidad con la que encaran los entrenamientos y la representatividad deportiva del sindicato de Trabajadores Municipales.

Estas 24 mujeres conforman el plantel de futsal femenino que participa del certamen que organiza la Liga del Sur.

Apoyadas por el secretario general Miguel Agüero, dirigidas por Nicolás Goroso y coordinadas por Mercedes Azpeitia, tres veces por semana se juntan en horario nocturno (dos sesiones de entrenamiento y otra de partidos oficiales) para desandar lo definen como “una verdadera pasión”.

En representatividad del grupo charlaron con “La Nueva.” las jugadoras Julieta Romero (de apenas 15 años), Ivana Lindstrom, Nadia Vázquez y Cintia Salvide; la delegada Mercedes Azpeitia y el propio entrenador.

“Estoy desde el primer torneo, que fue hace 4 años atrás y era un interno entre los distintos organismos de la municipalidad. Ni bien terminó surgió la idea de armar un equipo para participar de torneos de futsal y así llegamos a este presente, en el que participamos en el certamen que organiza la Liga del Sur”, señaló Nadia Vázquez, quien se desempeña en el área de Talleres de la comuna.

Ivana Lindstrom y Julieta Romero son estudiantes (una de la UNS y la otra del secundario) y son dos de las refuerzos, reclutadas por Goroso.

“Me sumé al equipo luego de que me vieran jugar en un torneo de la universidad. Primero me invitaron a un certamen en Ushuaia y ya me quedé, porque el grupo es hermoso y me gustan mucho los entrenamientos que hace Nicolás (Goroso)”, señaló Ivana.

“En Ushuaia jugaba al hockey, pero cuando vine a Bahía empecé fútbol y me encantó. Estaba en el equipo de Villa Mora cuando Nicolás me vio y me convenció de cambiar. Soy la más chica del grupo, pero la verdad que todas me tratan muy bien y fundamentalmente me aconsejan mucho”, manifestó Julieta.

Cintia, por su parte, trabaja en el departamento de Niñez de la comuna y ya tenía experiencia.

“Empecé en Liniers, pero sacaron el fútbol femenino y me volqué al handbol un tiempo. Nicolás me invitó y no lo dudé, porque además soy empleada municipal y me significa jugar en mi propia casa”.

Admiten que la buena onda es una de las principales características del plantel.

“Somos más de 20 en el equipo, pero sólo entran 5 a la cancha. Todas sabemos que no hay titulares ni suplentes. Todas jugamos; algunas más y otras un poco menos, porque mucho depende del rival y de la estrategia. El mensaje que bajamos las más grandes es que todas somos compañeras y nos debemos respetar y alentar unas a otras”, manifestó Nadia.

“Somos muchas tirando para el mismo lado. Por eso también los resultados nos acompañan”, añadió Ivana.

Aunque en el último tiempo sumó adhesiones, el fútbol no es común entre las elecciones de las mujeres.

“Jugaba en el Polideportivo Zona Norte desde chica. Practiqué muchos deportes, aunque el fútbol siempre fue mi preferido. El año pasado tuve una lesión ligamentaria en la rodilla y recién ahora me estoy poniendo en ritmo otra vez. La verdad que me costó muchísimo la recuperación”, opinó Nadia.

“Para mí es una pasión. No es fácil combinar los entrenamientos con el estudios, pero lo asumo con responsabilidad. Son muy pocas las que faltan a entrenamiento y siempre es por alguna razón de fuerza mayor”, agregó Ivana.

“Ya está asumido que el fútbol es para los dos sexos. Lo hago porque me gusta y veo muchos progresos. El clásico es con Petroquímicos. Salen partidos muy especiales, con muy buen marco de público”, manifestó Julieta.

“Te tiene que gustar mucho. No es fácil entrenar de noche y saber que al otro día hay que levantarse temprano, pero no ponemos excusas. Asumimos la responsabilidad con gusto”, cerró Cintia.

Mercedes Azpeitia se desempeña en el área de Tránsito de la comuna, es la delegada del equipo y la rueda de auxilio de todas.

“El sindicato apuesta por el deporte y nos ayuda mucho con la logística y la vestimenta. Además, tenemos la suerte de ser invitadas permanentemente a jugar en torneos fuera de la ciudad, que sin el apoyo del gremio sería imposible”, señaló.

“Se armó un muy lindo grupo, que representa muy bien al gremio, tanto en lo deportivo como en lo referente a la conducta. Como delegada tengo que estar en todos los detalles organizativos. Entre otras cosas, me ocupo de los fichajes y de que no les falte nada".

Goroso: "Tenemos jugadoras de muy buena técnica"

La mayor responsabilidad es de Nicolás Goroso, quien cuenta con un plantel amplio.

“No es fácil conformar a todas, pero el grupo es muy unido y terminan entendiendo porqué algunas veces juegan más tiempo y otras menos. La idea es que jueguen todas, pero no siempre se puede. Igualmente, jamás he tenido problemas”, señaló el DT.

Y añadió: El hecho de que sea buena gente, hace que todo sea más sencillo. Y cuando buscamos algún refuerzo, primero nos fijamos en la clase de persona que es. Prácticamente no hay ausencias en los entrenamientos, lo que demuestra que están motivadas y comprometidas con la idea”.

Sobre el estilo de juego, los rivales señalan que las Municipales tienen el juego más vistoso.

“Tenemos jugadoras de muy buena técnica. Encontrar chicas con esa característica no es sencillo, porque la gran mayoría se sumó tarde al deporte y no se la trabajó lo suficiente en ese aspecto. Y en el Futsal es decisivo tener técnica y precisión”, cerró Nicolás Goroso.