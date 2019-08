Hándbol: Tiro Federal disputa el mejor torneo del país y se las verá contra campeones panamericanos

Entre hoy y el lunes, Tiro Federal disputará el Nacional de Clubes "A" masculino, la élite del hándbol argentino, en Alta Gracia, Córdoba.

El aurivioleta integrará la Zona "A" junto con UNLu (Luján), Municipalidad de Alta Gracia y Municipalidad de Maipú (Mendoza).

La Zona "B", en tanto, se disputará simultáneamente en Cipolletti, Río Negro.

Ambos grupos serán clasificatorios para el Final Four, que se jugará en Buenos Aires (el 14 y 15 de septiembre). Los dos primeros de cada zona irán en busca del título, los terceros mantendrán la categoría y los últimos descenderán al Nacional "B" del próximo año.

El elenco de nuestra ciudad hará su estreno hoy ante UNLu, desde las 16. En el equipo de Luján se encuentran los recientes campeones panamericanos con la Selección Argentina, Federico Fernández y los hermanos Ignacio y Federico Pizarro.

El domingo, en tanto, los "Turcos" se medirán ante el local Municipalidad de Alta Gracia (a las 20), que cuenta con el histórico Sebastián Simonet, el mayor de los hermanos y quien también viene de ganar la medalla dorada en Lima 2019.

"El año pasado hice un campus ahí para chicos y pegué buena onda. Cuando se enteraron de que me volvía de Europa, me contactaron. Me gustó. Me cerró todo”, le contó Simonet a Mundo D.

El lunes, por último, el equipo bahiense finalizará esta fase ante Municipalidad de Maipú, desde las 12.

El plantel

El equipo de Tiro Federal está conformado por: Federico Adaro, Alan Ramírez, Paulo Gaiga, Martín Oroz, Maximiliano Lorelli, Martín Bras, Juan Pablo Sumay, Juan Pablo Jorge, Luis Silva, Ezequiel Canale, Gonzalo Couli, Gino Del Curto, Agustín Antúnez, Iván Reckziegel, Nicolás Velásquez y Genaro Gamio. DT: Nicolas Carpi. A1: Raúl Ramírez. A2: Eduardo Puyo. PF: Fabián Ferreiro.