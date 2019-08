Lycaions y Tapicería Los Artesanos animan un clásico de alta tensión en Primera A

Clásico devaluado, pero clásico al fin...

Lycaions y Tapicería Los Artesanos protagonizarán este sábado (17 de agosto), por la fecha 12 del torneo Oficial de la Liga Comercial, el tercer “derby” cerrense del año, esta vez sabiendo que la palabra “descenso” ya les empezó a ataladrar la cabeza.

Ocupan los últimos dos lugares de las posiciones en Primera A, aunque los “tapiceros” son los que más complicados la tienen. No importa, son dos los que pierden la categoría y es por eso que los puntos empiezan a cotizar tanto como el dólar.

Matías Fierro Molina, de Licayons, y Leandro Avila, de Los Artesanos, palpitaron el partido y se refirieron a las magras campañas de sus equipos (ver videos).

En lo que va de este 2019 se enfrentaron dos veces, con triunfos repartidos: en el Preparación ganó Lycaions 1-0 y cuando se puso en marcha el actual certamen se vengó la Tapicería: 2-0.

En la B, el líder y también único invicto de la divisional, visita al que tiene 3 unidades más abajo: Mantelec.

En la C, Villa Bordeu ya lo sabe: estira la ventaja al frente de la tabla o lo dejan mirando las “Estrellas”.

En Veteranos A, los vanguardistas tendrán cotejos “peludos”. TyC choca con el jerarquizado 11 de Abril y Lucaioli es consciente que tendrá una tarde de “hacha y tiza” contra Pinturería Colorshop.

En la B, Sea White quiere M.A.S ventaja en la cima cuando enfrente a la Empresa de Pinturas y en la C, Agencia Martina “apuesta” por seguir aniquilando rivales.

En Senior tendrá lugar la 11ª programación, la última de la primera rueda. En la A, Dublin deberá seguir con la cuchilla afilada ante La Carnicería de José y Polirrubro El 19 pretende cerrar la ronda sin que se le caiga ni siquiera un “puntito”.

Los horarios: 14.10 para Veteranos y 15.50 para Primera. En caso de Seniors, actuarán a primer o segundo turno según la confección del fixture.

Primera A

Podio de goleadores: 1) Leonel Eduardo Torres (Luz y Fuerza) y Samuel Laiño (Catalgás), 12 tantos; 3) Yago Sabanés (Pastas Della Nonna), 11.

Video: No estamos en nuestro mejor momento"

"El plantel mantuvo la base, pero no estamos en nuestro mejor momento. Tenemos muchos lesionados y también varios suspendidos, pero no bajaremos los brazos hasta que no salgamos de los últimos puestos de la tabla", manifestó Matías Fierro Molina, de Lycaions, y con pasado en Sansinena: jugó en Primera división hasta 2009 y fue parte del equipo que se consagró campeón en el Promocional de 2004.

Video: "Que estemos últimos es bastante mentiroso"

"Pasó una rueda pero seguimos sin encontrar el equipo. Es ilógico que estemos últimos, porque hubo varios partidos que no merecimos perder", indicó el defensor de Tapicería Los Artesanos Leandro Avila, otro que defendió la casaca de Sansinena en la Liga del Sur. Y con participación activa en Primera: 16 encuentros, sin goles.

Primera B

Podio de goleadores: 1) Angel Justino Martínez (Mantelec), 12 goles; 2) David Pavón (Optica Más), 9; 3) Omar Rivas (Marmolería Austral), Santiago González (La Tradición) y Luciano Pérez (Am Refrigeraciones), 7.

Un triunfo para Optica Mas y otro para Am Refrigeraciones. Se viene el tercer duelo del año.

Ferro Expreso lo necesita. En la semana, el "Pampa" Lucero se operó de una rotura de meniscos en su rodilla derecha. ¿En cuánto tiempo retornará a las canchas?

Pese a tener varias bajas, Aguará nunca deja de luchar. Está quinto y a la expectativa.

Primera C

Podio de goleadores: 1) Diego Fernández (Refrigeraciones Bahía), 16 conquistas; 2) Federico Zarza (Kubo), 13 y 3) Ezequiel Rodríguez (Sea White), 12.

"Palo a palo". Agencia Martina lo goleó 4-1 en el Preparación, pero Autoservicio LyS le dio un "sopapo" en el inicio de este Oficial: 2-1.

Villa Bordeu le lleva 5 puntos de ventaja a Estrellas Amarillas. Está empecinado en sacarle más, ¿podrá?

Video: Grupo Trois se dio vuelta de tanto festejar

Venció 4-3 a Refrigeraciones Bahía y los jugadores de Grupo Trios celebraron como si hubiesen salido campeones. Eso sí, no den vuelta el teléfono al filmar muchachos...

Veteranos A

Podio de goleadores: 1) Guillermo Ariel Amaya (Ferretería TyC), 11 goles; 2) Diego Minor (Ferretería TyC), 9; 3) Alejandro Sepúlveda (FM Cristal) y Gonzalo Gil (Lucaioli), 7.

Sin ventajas. Dulce Hogar Kids y FM Cristal se enfrentaron dos veces en el año: 1-1 en el Preparación y 2-2 en el Oficial.

Video: "Somos un equipo de amigos"

"Hace 17 años que participó en la Liga Comercial, la mejor Liga amateur de Bahía Blanca. En la A de Veteranos hay equipos muy jerarquizados, por eso nuestro objetivo (ataja en La Carnicería de José, al que definió como un grupo de amigos) es terminar lo más arriba posible", señaló "Paqui", actual arquero de La Carnicería de José, con pasado en las infantiles de Olimpo y en las menores de Liniers. No llegó a Primera en la Liga del Sur pero a los 38 años fue el cuidapalos de Unión de Villa Iris en un torneo Provincial de la Liga Cultural.

Video: El "Matu" Ocampo tuvo revancha

"Le pegué con alma y vida", deslizó Mario Ocampo, quien marcó de penal para Lucaioli en el éxito frente a Luz y Fuerza. Eso sí, el "Matu" venía de errar desde los 12 pasos.

Veteranos B

Podio de goleadores: 1) Mario Estrada (Autorepuestos del Oeste), 15 tantos; 2) Martín Carrillo (Sea White), 10; 3) Ariel Barú (Ferro Expreso) y Juanito Verdugo (M.A.S. Empresa de Pinturas), 7.

¡Qué estampa" Y con esa "pilcha"... Nicolás Veinticinque, uno de los bastiones de Sea White.

"Pasta" de arquero. "Pirulo" Schamberger dejó Teléfonos para pasar a Della Nonna, pero a su equipo no le está yendo bien.

Salida limpia, con pelota al pie, la de Diego Quinteros en Autorepuestos del Oeste.

Veteranos C

Podio de goleadores: 1) Ignacio Pascual (Agencia Martina), 17 goles; 2) Cristian Rivero (Dublin), 14 y 3) Gastón Miranda (Rastro Vieytes) y Gabriel Martini (Villa Iris), 10.

Rastro Vieytes tiene otra revancha. ¿Podrá doblegar a Ac Construcciones? Hasta ahora fue 2-0 para el "Violeta" y 0-0.

Seniors A

Podio de goleadores: 1) Esteban Masciale (Don Carlos), 8 tantos; 2) Gustavo Bini (El Mecano) y Luis Gerardi (Dublin), 6.

En la Carnicería de José quieren "destripar" al líder Dublin. No será fácil...

Pasó los "50", pero sigue intacto. Marcelo Negrín (con la 8), en El Mecano, es como Mirtha Legrand.

Seniors B

Podio de goleadores: 1) Nelson Salamida (Polirrubro El 19), 16 tantos; 2) Diego Martínez (Autorepuestos del Oeste), Ignacio Barra (Autorepuestos del Oeste) y Javier Bustos (Pinturería Colorshop), 6.