Itatí Sueldo: la patinadora de Monte Hermoso que se mostró al mundo

Muchos niños, a los 2 años, están aprendiendo a caminar. La montehermoseña Itatí Sueldo, a esa edad, ya se deslizaba sobre ocho ruedas. Y no dejó dejó de hacerlo más.

Se cansó de escuchar que “ya había pasado su cuarto de hora” o que “nunca iba a estar a la altura de un equipo de nivel mundial”.

Hoy, a los 29 años, atraviesa su mejor momento. Insistió, perseveró y logró participar junto a su equipo de patinaje de precisión, Euforia, en el Worlds Rollers Games, en Barcelona.

Ella conservó dos virtudes fundamentales: disciplina y pasión.

“La gente no debería dejar que sus sueños escapen”, reflexionó quien fue recientemente reconocida como “deportista destacada” por el Concejo Deliberante.

Su mamá, Sandra Malva, profesora de patín, fue su pilar fundamental.

“Me llevó a dar los primeros pasos sobre ruedas, me apoyó y me llevó a entrenar a Dorrego dos veces por semana cuando empecé a competir y en Monte solo había patín recreativo. Ella me llevó a torneos alrededor de toda la Argentina”, dijo.

Pese a las dificultades económicas por las que pasó el equipo Euforia, lo que puso en peligro la participación en el Mundial, finalmente el equipo logró asistir y obtener el sexto lugar en precisión entre las mejores del mundo.

En este punto hay que señalar el desgaste que generaba en las patinadoras tener que organizar eventos, como preparar ravioles caseros los fines de semana, para recaudar fondos para poder viajar, lo que restaba tiempo y energía a sus ensayos y las llenaba de incertidumbre.

Sin embargo, el grupo, dirigido por Sofía Mitili, no bajó los brazos.

Itatí Sueldo, quien en paralelo a su formación como patinadora se recibió de Psicopedagoga en el Instituto Juan XXIII -y actualmente cursa la licenciatura en Unisal- no llegó a estar entre las mejores por casualidad. Cada logro proyecta por detrás la sombra del esfuerzo.

“Crecí viendo a mi mamá dar clases en el Club Monte, después tuve la posibilidad de reemplazarla por unos años y ahora viajo todos los días a Bahía Blanca para poder entrenar”, contó.

Es un esfuerzo muy grande pero hasta dentro de un par de años planea seguir haciéndolo.

“Mi vida entera es sobre las 8 ruedas. Primero patín, después el resto”, dijo.

“La vida da vueltas, muchas gracias a Dios, y nos termina poniendo en el lugar exacto y con la gente correcta para poder lograr eso que tanto deseamos”, reflexionó.

El Mundial

“Personalmente, creo que viví la mejor experiencia de mi vida. No sólo por lo que fue la competencia, sino por todo el resto”, dijo.

“Desde que supimos que íbamos a viajar hasta hoy, estoy rodeada de gente que brilla por donde la mires. Tanto el grupo, como Sofí -la profesora- los papás y todos los que conforman Euforia tienen eso, una bondad y una buena energía que no cambiaría por ninguna medalla”, aseguró.

En Barcelona, no solo participaron de la competencia sino que tuvieron un par de días libres para pasear y hacer un city tour, para conocer los principales puntos turísticos.

“Haber cumplido este sueño, para nosotras, creo que marcó un antes y un después. Estábamos muy felices por haber llegado, disfrutamos muchísimo cada segundo y no paramos de agradecerle a toda la gente que nos ayudó y nos apoyó”, añadió.

“Hoy el grupo maduró en cierta forma, volvimos con otra mentalidad y ya preparadas para lo que venga en el futuro”, subrayó.