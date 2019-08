Publicaron el tráiler de la tercera temporada de "13 Reasons Why", a días del estreno

La tercera temporada de la serie de ficción “Por 13 razones” (“13 reasons why”), que gira en torno del suicidio de Hannah Baker, se estrenará el viernes 23 por la plataforma de Netflix y llevará a la pantalla una nueva muerte y un nuevo personaje.



“¿Quién mató a Bryce Walker? Todos tienen sus razones...”, es el lema que la serie hizo propia en el último tráiler difundido hoy y que adelanta el espíritu de los nuevos capítulos que integran la tercera temporada del envío de este drama adolescente.



A lo largo de los 13 episodios se buscará develar qué pasó con Walker (encarnado por Justin Pretince), uno de los nombres que se destacó en las 2 primeras temporadas de la serie y cuyo vínculo con Beker resultó clave.



La primera temporada, publicada en 2017, abordó de lleno el suicidio de Baker y qué papel tuvieron ciertas personas en su decisión a través de siete casetes en los que la adolescente inmortalizaba su voz a través de trece razones para explicar por qué se quitó la vida.



Clay Jensen (interpretado por Dylan Minnette) fue el primer compañero en recibir las cintas y las instrucciones para pasárselas -a modo de cadena y tras escuchar cada una de ellas- al segundo estudiante mencionado en el casete.



En marzo pasado se dio a conocer un estudio que aseguraba que había crecido un 13 % en la tasa de suicidio adolescente tras la emisión de la temporada debut de “Por 13 razones” y los directivos de Netflix decidieron eliminar la escena en la que su protagonista se quitaba la vida.



La secuencia mostraba cómo Baker entraba a su baño, se cortaba las venas y moría en un charco de su propia sangre, pero la nueva configuración del episodio muestra cómo ingresa al baño y luego hace una elipsis hasta el momento en que su madre la encuentra ya fallecida.



La segunda temporada cambia la óptica del relato y la historia ya no se narra solo desde la perspectiva de la protagonista, sino también desde el punto de vista de los personajes a los que decidió implicar en sus casetes.



Creada por Brian Yorkey (galardonado con los premios Tony y Pulitzer, por el libreto de la obra “Next to normal”) y producido por Brian Yorkey, Mandy Teefey, Kristel Laiblin, Selena Gomez y Joy Gorman, el conjunto de nuevos capítulos, de 60 minutos, deja en evidencia que todos los amigos tienen algo que esconder.



El tráiler del tercer envío de la ficción deja en evidencia que los estudiantes de la escuela Liberty High tienen algo que ocultar y a medida que el misterio de la muerte de Walker envuelve a la ciudad, hay numerosos sospechosos en la mira.



El detective Sandall deberá develar si alguno de ellos es capaz de asesinar y desentramar la red de mentiras y secretos que se tene entre los estudiantes y que suma a una neuva adolescente Ani (interpretada por Grace Saif).



El elenco se completa con Brandon Flynn (Justin Foley), Alisha Boe (Jessica Davis), Christian Navarro (Tony Padilla), Miles Heizer (Alex Standall), Devin Druid (Tyler Down), Ross Butler (Zach Dempsey), Timothy Granaderos (Montgomery de la Cruz), Anne Winters (Chloe), Steven Weber (El Director Bowen), Brenda Strong (Mrs. Walker) y Amy Hargreaves (Mrs. Jensen). (Télam)