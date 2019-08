Una mujer denunció esta tarde que al llegar a su centro de votación se encontró con que alguien ya había votado en su lugar, en un instituto de Caballito.

"Me presenté a votar y ya votaron por mí. No está mi troquel, esto es gravísimo. Alguien votó en mi nombre. Estoy viendo cómo se resuelve. No quieren cerrar la mesa ni anularla", comentó María Paula Salas.

"Dicen que fue un error al entregar el troquel a otro. Me tuve que ir, estoy con mi hija chiquita que se puso a llorar. En un rato voy a ir a la comisaría a radicar la denuncia", indicó.