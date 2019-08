Hockey: “La idea es que desde Bahía se pueda llegar al seleccionado”, dijo la ex Leona Ale Gulla

El hockey bahiense volvió a recibir la visita ilustre de su tutora, Alejandra Gulla, quien dio comienzo al segundo año del Plan Nacional de Capacitación y Detección de Talentos 2018-2021, que organiza la Confederación Argentina, al cual adhirió la Asociación local.

"Estoy viniendo para que las chicas crezcan y se puedan quedar en su lugar de origen y así, darle a sus menores o a sus nenas del club, una referente y una jugadora de la selección en su club. Hacer raíces donde nació. La idea es que tengan la posibilidad de que jugando en Bahía, tranquilamente puedan estar en el seleccionado", explicó.

"Que tengan la posibilidad -agregó- de que la vean y que alcancen la calidad de juego para poder entrar en un sistema del Seleccionado" explicó Gulla en Hockey Bahía, el programa radial de la ABH que se emite por LU2.

Gulla es la máxima goleadora histórica de Las Leonas, fue campeona mundial en 2010 en Rosario (luego se retiró) y doble medallista olímpica (bronce) en Atenas 2004 y Beijing 2008.

Gulla en el Club Universitario, en la parte práctica de su módulo. Junto a ella, el preparador físico Franco Bugatti (a la izquierda) y los entrenadores Jorge Moyano y Mauricio Blanpain.

"Después de tantos años en el seleccionado, me gusta devolver el cariño de tanta gente que nos apoyó sin conocernos. Ir al interior del país, en lugares donde creció tanto el hockey, donde tuvimos un poquito de responsabilidad de ese crecimiento, y ver tantas nenas jugando, es un placer", reconoció Gulla (42 años), exjugadora de Lomas.

El legado de Las Leonas...

"Lo que digo siempre es que, por suerte, nosotras nacimos con el deporte. Entonces nos fue más fácil esto de los valores, del sacrificio. A mí nadie me contó nada. Lo que era ir a entrenar al CeNARD y que la cancha no estuviera regada y tener que llamar a los bomberos para que la rieguen. Tomar agua de la canilla; tomar trenes o subtes, para ir a entrenar... No digo que esté mal que hoy las chicas tengan su auto, porque el hockey creció y está buenísimo. Nosotras tuvimos la suerte de crecer y tener todos esos valores que nos hicieron más fácil transmitir eso a través de la pantalla, como nos decían cuando volvíamos de un torneo. Todos los valores que teníamos, los transmitíamos", dijo.

De la parte practica participó el Selecciando Sub 16 de la ABH, que jugará el Campeonato Argentino en Paraná.

El presente para las chicas del Seleccionado, tiene cosas positivas y una mayor responsabilidad, según Gulla.

"Nosotros tuvimos el trabajo de hacer que el hockey sea conocido, tener el legado y el nombre de Leonas. Pero las chicas hoy también tienen un trabajo importante que es mantenerlo, en una sociead super exitista y evolucionada con las redes sociales, que hay que ver que como se labura eso porque pasas a hacer una figura pública, que está muy expuesta. Tienen un trabajo no solamente deportivo, sino social muy importante", entendió.

Las locales

En el último año, Bahía Blanca ha tenido dos representantes estables en Las Leonas.

Se trata de Bianca Donati, quien fue campeona mundial junior y titular en todos los partidos del último Mundial de mayores, y Valentina Costa Biondi, pieza clave en la FIH Pro League y en el equipo que ayer ganó la medalla dorada en los Juegos Panamericanos.

Gulla dio su visión sobre las dos bahienses.

"Las he visto a nivel club a cada una, son dos jugadoras distintas en sus calidades de juego, donde la técnica individual es muy importante. Costa Biondi tiene una de las arrastradas más importante jugando en San Fernando, Bianca tenía una barrida y estaba en una posición de doble cinco y defensora muy buena (en River). Las disfruté y las sufrí con Lomas. Ojalá puedan seguir estando y seguir creciendo, son jugadoras muy jóvenes y que pueden dar muchísimo más al hockey internacional", señaló.