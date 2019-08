Sansinena dejó “enterrada” la mufa como visitante

Un día, Sansinena volvió a ganar como visitante. El elenco de Fabián Ehulech derrotó por 1-0 a Pacífico en calle Terrada, gracias al gol de Maximiliano Gandolfo, a los 43 minutos de la segunda etapa.

El albirrojo mejoró sobre el final de la primera etapa y se fue al descanso arriba y con superioridad numérica, debido a la expulsión (por doble amonestación) de Francisco Martínez en el verde. Pese a esto, la visita no pudo liquidar el cotejo en el complemento, pero supo aguantar los embates del dueño de casa y consiguió su segundo triunfo al hilo en el certamen.



Las claves

Promediando el primer tiempo, Sansinena, que hasta allí era inferior a Pacífico, supo presionar más arriba, buscar con mayor convicción las segundas jugadas e incomodar al verde. Esto dio sus frutos sobre el epílogo de la primera parte, donde quebró el 0 gracias a un gran contraataque.

El viento y el pésimo estado del campo de juego en calle Terrada no contribuyeron para que se desarrolle un juego fluido.



El gol

0-1. Stefano Merigo recuperó en campo propio y puso un balón al hueco para Stortini. Con Pacífico jugado en ataque, el 9 no fue egoísta y, desde la izquierda, le sirvió el gol a Maxi Gandolfo, que venció la valla de Facundo Olea, entrando en soledad por el sector derecho.



La figura

Misael Petercic. No le “cascotearon el rancho”, es verdad. Pero el arquero albirrojo respondió con solvencia las 2 veces en las que quedó mano a mano. Primero, a los 16 del primer tiempo, le contuvo un remate a Nicolás López; y después, a los 12 minutos de la etapa complementaria supo ahogarle el grito de gol a Damián Mendiola.

La cuaterna

El árbitro principal del partido, Lautaro Andreis, redondeó una regular actuación, que no influyó en el resultado. Sus asistentes no tuvieron jugadas dudosas.



Preso del nerviosismo

Francisco Martínez cometió una durísima infracción a los 3 minutos de la primera parte, que le valió la amarilla. Cuando se moría el primer período, Martínez volvió a ir de manera irresponsable sobre la humanidad de Haure y dejó a su equipo con 10 hombres.



La síntesis

PACÍFICO BB 0

F. Olea 5

J. Martínez 6

Caro 5

Nomdedeu 5

Ferrada 5

N. López 5

F. Menéndez 5

Nanco (c) 5

F. Martínez 4

N. Alonso 4

Mendiola 5

DT: O. Fritz



SANSINENA 1

PETERCIC 7

Haure 5

Lucanera (c) 5

Besga 5

Semper 5

Gandolfo 6

Merigo 7

Sieben 5

F. Bouven 5

Cornou 5

Stortini 6

DT: F. Ehulech

GOLES: Gandolfo (S), a los 43m.

INCIDENCIAS: A los 45m. fue expulsado F. Martínez (P).

CAMBIOS. 55m. Lepe (6) por N. Alonso, 56m. M. Ehulech (5) por N. López y 80m. I. Zapata por J. Martínez, en Pacífico; 60m. Merceré (5) por Sieben, 66m. G. Fernández (5) por Cornou y 78m. M. Bouven por F. Bouven, en Sansinena.

ÁRBITRO: Lautaro Andreis (5).

CANCHA. Pacífico (4).