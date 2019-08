"Salgan todos que los voy a matar", gritó antes de tirarle un puntazo a una mujer

Sara Alicia Candia Cantero, de 57, estaba anoche con su nieto y la novia cuando un hombre que no conocía golpeó la puerta y al abrirla intentó apuñalarla.

"En otro departamento tenían la puerta abierta y se escuchaba que estaban mirando el partido [en el que Boca derrotó 2-0 a Paranaense] y alguien de afuera gritó 'dale River'", comenzó el relato con LU2 Sara, quien hace 2 años quedó viuda y desde ese momento está en tratamiento.

"Entonces golpean la puerta y mi nieto abre y era este hombre [Bruno Matías Nassif] que estaba borracho y gritaba 'salgan todos que los voy a matar'", agregó la mujer y explicó que cuando ella intentó cerrar la puerta, Nassif le tiró un puntazo que le rozó la cintura.

"Estaba borracho, drogado, no sé, no me alcanzó a lastimar por el abrigo", dijo y explicó que instantes después se desmayó por un coma diabético.

Según la mujer, no conoce a Nassif y él tampoco es vecino, sino amigo de uno de los otros inquilinos del complejo de Blandengues al 100.

Nassif, quien además rompió un vidrio, quedó imputado por daño, amenazas calificadas y lesiones.