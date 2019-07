Burdisso: "Se frenó lo de Hurtado por una situación ajena a los clubes"

El manager de Boca, Nicolás Burdisso, informó hoy que "se frenó" la llegada del delantero venezolano Jan Hurtado "por una situación ajena a los clubes", pero se mostró "optimista" en que el jugador finalmente pueda arribar a la entidad de La Ribera.

"La situación de Hurtado hoy se frenó por una cuestión ajena a los dos clubes. Es un caso particular porque el 50 % del pase es del jugador y el otro 50 % de Gimnasia La Plata. Ya nosotros acordamos con el jugador, pero a Gimnasia le llega la oferta del Genoa y estamos viendo qué se resuelve. Soy optimista", dijo.

Sin embargo, Gimnasia y Esgrima La Plata confirmó de manera oficial la oferta del club italiano, y aclaró que la misma fue "aceptada en general".

El club platense, a través de un comunicado, indicó que más allá de la aceptación de la oferta, lo único que se "realizaron observaciones en cuanto a las fechas de los pagos previstos".

"Dicha oferta ha sido trasladada a su representante para su consideración y eventualmente para que convenga con el club Genoa, los términos del contrato profesional del jugador", indicó el club "mensana".

Por su parte, en diálogo con Fox Sports, Burdisso añadió: "Las negociaciones por Hurtado las está llevando (Daniel) Angelici, por experiencia y porque no hay nadie mejor que él para llevarla adelante. No sé cómo se comportan los clubes cuando llega una oferta superior, pero soy optimista".

En tanto, el manager de Boca comentó también que "la oferta de los Ángeles Galaxy por Cristian Pavón no era lo que esperábamos y por eso no se siguió adelante. Puede reabrirse la negociación, pero hoy no conforma la oferta".

Además manifestó que no habrá modificaciones en el plantel al menos "hasta el primero de agosto", una vez terminada la serie de octavos de final de Copa Libertadores de América ante Athlético Paranaense.

"Hasta el primero de agosto, el equipo de Boca será este. Sabíamos que era un mercado complejo y que teníamos que hacer algunos retoques, traer nombres y no jugadores por traer", indicó.

Al hablar acerca de la situación del delantero Darío Benedetto, Burdisso expresó: "No es una novela, para nosotros las ideas están claras. Puede llegar o no la oferta por él, y cuando llegue nos sentaremos con él y el presidente para buscar lo mejor para Boca. En caso de que se vaya, tendremos que reemplazarlo con un delantero que esté a su altura". (NA)