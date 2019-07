Vóleibol: comenzaron los playoffs del torneo Apertura

Se abrieron este fin de semana los playoffs del torneo Apertura, que organiza la Asociación Bahiense de Vóleibol.

En mayores femenino, la UNS avanzó a la final al superar a Tiro Federal por 3-1, con parciales de 16-25, 25-23, 25-18 y 25-11.

Espera en la definición a Olimpo o Liniers, que se medirán este martes, a partir de las 19 en escenario aurinegro.

En tanto, en mayores masculino, también este martes se desarrollarán las semifinales con los duelos entre Universitario-UNS y Liniers-Olimpo, con ventaja para los primeros de cada serie.

Además, comenzaron las primeras finales de las categorías menores (al mejor de tres juegos, a excepción de Sub 12): en Sub 13 femenino, Olimpo derrotó a Tiro Federal por 3-0 y el mismo resultado se dio entre idénticos rivales en Sub 17 femenino.

Estos fueron todos los resultados del sábado y domingo:

--Sábado en Olimpo (Cancha 1): Liniers 0, Tiro Federal 3 (Sub 13 femenino); Olimpo 2, Universitario 1 (semifinal, Sub 12 femenino); Tiro Federal 3, Automoto de Tornquist 0 (semifinal, Sub 12 femenino); Tiro 3, Villa Mitre 0 (fase regular, mayores femenino); Universitario B 2, Tiro A 3 (fase regular, mayores masculino) y Liniers 2, UNS 3 (fase regular, mayores masculino).

--Sábado en Olimpo (Cancha 2): Estudiantes 1, Olimpo A 2 (Sub 16 B femenino); Olimpo B 0, Universitario 2 (Sub 16 B femenino); Olimpo A 2, Liniers 0 (Sub 16 B femenino); Estudiantes 2, Olimpo B 0 (Sub 16 B femenino); Liniers 0, Estudiantes 2 (Sub 18 B femenino); Tiro 2, Automoto 0 (Sub 16 B femenino); Universitario 2, Estudiantes 0 (Sub 18 B femenino); Automoto 1, Olimpo B 2 (Sub 18 B femenino) y Espora 2, Tiro 0 (Sub 18 B femenino).

--Sábado en Olimpo (Cancha 3): Tiro-Villa Mitre (suspendido por falta de árbitros, semifinal, Sub 15 femenino); Olimpo 3, Liniers 0 (semifinal, Sub 15 femenino); Tiro 3, Villa Mitre 0 (semifinal, Sub 17 femenino) y Olimpo 3, Universitario 0 (semifinal, Sub 17 femenino).

--Domingo- en Universitario: Tiro 3, Villa Mitre 0 (semifinal, Sub 15 femenino); Olimpo 3, Tiro Federal 0 (1ª final, Sub 13 femenino); Olimpo 3, Tiro 0 (1ª final, Sub 17 femenino); Olimpo A 3, Universitario 0 (semifinal, Sub 19 femenino); Tiro 3, Olimpo B 0 (semifinal, Sub 19 femenino) y UNS 3, Tiro 1 (semifinales, mayores fememino).

MAÑANA, SIGUEN LOS PLAYOOFS

Esta será la programación de la actividad a desarrollarse mañana en cancha de Olimpo:

--Martes en Olimpo (cancha 1): a las 11, Olimpo-Tiro (final, Sub 12 femenino); a las 12, Automoto-Universitario (tercer puesto, Sub 12 femenino); a las 13, Tiro-Olimpo A (1ª final, Sub 19 femenino); a las 14.30, Villa Mitre-Universitario (tercer puesto, Sub 17 femenino); a las 16, Villa Mitre-Liniers (tercer puesto, Sub 15 femenino); a las 17.30, Liniers-Olimpo (semifinales, mayores masculino) y a las 19, Olimpo-Liniers (semifinales, mayores femenino).



--Martes en Olimpo (cancha 2): a las 11, Universitario-Liniers (semifinales, Sub 21 femenino); a las 12.30, Tiro-Olimpo (semifinales, Sub 21 femenino); a las 15, Olimpo-Tiro (1ª final Sub 15 femenino); a las 16.30, Olimpo-Tiro (2ª final Sub 17 femenino) y a las 18, Universitario A-UNS (semifinales, mayores masculino).