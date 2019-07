Súper Rugby: Jaguares cayó ante Crusaders en una temporada histórica

Por Ricardo Sbrana - rsbrana@lanueva.com

El oficio de Crusaders le puso freno a Jaguares en la final del Súper Rugby 2019.

El equipo de Nueva Zelanda se quedó con la victoria por 19 a 3 en Christchurch y logró su tercer título consecutivo en esta competición de equipos profesionales.

Para la franquicia argentina significó instalarse por primera vez en la final luego de 4 temporadas, en una campaña que lo mostró fortalecido en el juego colectivo y en el talento individual.

El tercera línea argentino Pablo Matera fue elegido Jugador del Partido.

En la final Crusaders fue el dueño de la pelota, la iniciativa y el territorio en los minutos iniciales, por lo que Jaguares tuvo que enfocarse en la defensa y, en esa intensidad, en no cometer errores en el contacto para evitar el penal.

Con el paso de los minutos y con algunos scrums ganados, el equipo argentino pudo poner el juego en campo rival, desde donde se produjo la primera chance ofensiva para sumar con el pie, a través de Díaz Bonilla y lograr la ventaja parcial a los 14m (3-0).

Pero diez minutos después Crusaders logró soltarse y por presionar una pelota de aire que capturó Díaz Bonilla, se produjo un recupero que dejó al capitán Whitelock corriendo por un lateral, para asistir a Codie Taylor para el primer try de la noche (7-3).

Estando en su campo el equipo argentino, por la presión local, tuvo que apostar al kick táctico de su apertura para poder ganar metros y buscar puntos de creación de juego.

En un desarrollo muy luchado en defensa, ambos tuvieron que apelar al pase corto y seguro para lograr continuidad en los avances. En esa instancia Jaguares tuvo una chance clara de try a los 36m, luego de que Matera absorbiera dos marcas y descargase el pase a Moroni, a quien se le cayó la pelota cuando entraba al ingoal, por un tackle rival.

