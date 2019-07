Ismael Serrano renueva su vínculo con Bahía y presenta su acústico

Ismael Serrano vuelve con “Todavía”, una gira en acústico (guitarra y voz) que lleva el nombre de su nuevo disco.

Eso será el próximo jueves 25 de julio, desde las 21.30, en el Teatro Gran Plaza.

Tras el éxito de “Hoy es siempre”, la celebración de sus 20 años de carrera, con una gira que comenzó en España e, inevitablemente, desembocó en estas tierras con conciertos antológicos en Buenos Aires (Luna Park), Córdoba (Orfeo Superdomo) Rosario (Teatro El Círculo), Santiago de Chile (Teatro Capoulicán)) y Montevideo (Auditorio SODRE) entre otros, el cantautor madrileño emprende un nuevo proyecto.

Guitarra al hombro, en un formato muy íntimo y con una cuidadísima escenografía, Ismael Serrano comienza esta gira por Argentina a partir de abril de este 2019 presentándose en diferentes ciudades del país: Canning, Quilmes, La Plata, Ramos Mejía, Ituzaingó, Lomas de Zamora, Tigre, Santa Fe, Paraná, Junín, Olavarría, Tandil, Morón, Escobar, Bahía Blanca, Neuquén serán algunos de los escenarios donde presentará “Todavía”.

Grabado en directo en la localidad de Tigre, Provincia de Buenos Aires, y con la presencia de un reducido grupo de amigos del artista, Ismael Serrano recopila en este disco versiones de sus temas de siempre y un tema inédito.

“Tras editar ‘Hoy es siempre’, un concierto con una gran banda y con una gran puesta en escena, necesitaba volver a la raíz. Nunca había tenido la oportunidad de grabar un recital guitarra y voz, la esencia del oficio, la manera más honesta de defender las canciones, la más difícil”, explica Ismael Serrano.

“Convoqué a algunos amigos en una casa cerca de Tigre, provincia de Buenos Aires, junto al delta del Paraná. La idea era compartir una guitarreada en la que hacer repaso de esas canciones que no siempre están en mi repertorio pero que son retazos de mí que aún tienen vigencia, de los que me cuesta desprenderme, aunque no siempre les demos el espacio que merecen en los conciertos”, confirma el propio cantante y guitarrista.

Benteveos

Continúa Serrano: “Y así transcurrió el día. Sonará de fondo, en el disco, el estruendo de zorzales, tordos, benteveos y otros pájaros que, por la tarde, vigilaban entre la arboleda. Al llegar la noche las aves callarán pero detrás de las melodías podrás escuchar al viento meciendo las copas, alguna lluvia tímida cayendo sobre el tejado de chapa, el rumor último del día que acaba”.

El artista, de 44 años, que debutó discográficamente con “Atrapados en azul” (1997), confió que “si bien soñaba con dedicarme a la música, no podía imaginar semejante camino y aprender lo que he aprendido”.

Con esa mezcla de fiesta y balance, Serrano asumió el registro de “Hoy es siempre”, un singular álbum doble en vivo donde visita sus canciones y se permite versionar clásicos propios y tributar a canciones que lo marcaron.

Entre sus obras, Ismael reversiona, entre otras, “Últimamente”, “Pequeña criatura”, “Te vas”, “Papá cuéntame otra vez”, “Vine del norte”, “Cien días” y “Ahora que te encuentro”.

Y a la hora de los homenajes los hay esperables a Luis Eduaro Aute (“Las cuatro y diez”), Silvio Rodríguez (“Ojalá”) y Joaquín Sabina (“Y sin embargo”) y un llamativo gesto rockero en el abordaje de “Spaguetti del rock”, del grupo Divididos.