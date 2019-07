Bolsonaro dijo que documentos de la dictadura sobre la represión ilegal son "mentira"

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, calificó hoy de "mentira" la documentación oficial sobre la represión ilegal en la dictadura militar brasileña, en una escalada retórica que por primera vez, a seis meses de asumir, enfrenta una ola de indignación incluso dentro del oficialismo y voces a favor de un juicio político por falta de decoro.

Lo hizo al comentar el escándalo generado por sus dichos sobre la desaparición de un militante izquierdista en 1974, en el marco de una seguidilla de polémicas que incluyen haber propuesto a su hijo policía y diputado Eduardo como embajador en Washington.

Bolsonaro objetó la Comisión de la Verdad de 2014, organizada por la presidenta Dilma Rousseff, sobre los crímenes de la dictadura que duró de 1964 hasta 1985.

"La cuestión de 1964 no existen documentos sobre si se mató o no se mató, eso es mentira", dijo Bolsonaro, ex capitán del Ejército, al comentar sobre los instrumentos entregados por las propias fuerzas armadas a la Comisión de la Verdad.

El caso gira en torno de Fernando Augusto Santa Cruz, militante de izquierda que desapareció en 1974 en un centro de detención de Río de Janeiro, algo documentado por la Fuerza Aérea.

Bolsonaro dijo el lunes, mientras se cortaba el pelo y hablaba por Facebook con el peluquero a su alrededor, que Santa Cruz fue ultimado por sus propios compañeros de militancia contra la dictadura y no por los militares.

La víctima es el padre de Felipe Santa Cruz, presidente de la poderosa Orden de Abogados de Brasil (OAB), quien es blanco de ataques de Bolsonaro porque la entidad se negó a aceptar quebrar el secreto telefónico y bancario del letrado que defendió a Adelio Bispo, el autor del atentado contra el mandatario en septiembre pasado, declarado inimputable.

"Vamos a pedir explicaciones a la corte suprema sobre los dichos de Bolsonaro, que puede haber cometido una serie de delitos con su declaración", dijo el titular de la entidad de los abogados.

Bolsonaro, que reivindica la dictadura y la tortura de opositores, en dos oportunidades dijo, ayer, que sabía el destino de Santa Cruz.

"No lo mataron los militares, fueron sus propios compañeros", afirmó Bolsonaro, contrariando a la Comisión de la Verdad.

El diario O Globo publicó los documentos secretos de la Fuerza Aérea en los que se indica la desaparición de Santa Cruz en el centro de detención de Río de Janeiro.

Un testigo declaró a la Comisión de la Verdad que el cuerpo del militante del grupo Acción Popular pudo haber sido incinerado.

La OAB anunció en un comunicado que acudirá al Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) para pedir explicaciones a Bolsonaro, mientras juristas y opositores sostienen que la declaración, si es mentira u ocultamiento, es crimen de falta de decoro.

"Yo ni siquiera hablaría de juicio político, sino de incapacidad para ejercer el cargo", dijo Miguel Reale Junior, el abogado coautor de la acusación que llevó a la destitución por delitos en las prioridades del presupuesto a Rousseff en 2016.

"Es inaceptable lo que dijo Bolsonaro", comentó el gobernador de San Pablo, Joao Doria, un aliado del presidente.

Bolsonaro, en diálogo con periodistas, afirmó que la Comisión De la Verdad no tiene credibilidad porque fue integrada por siete juristas indicados durante el gobierno de Rousseff.

Cuando era diputado en 2016, en el proceso de juicio político a Rousseff, Bolsonaro homenajeó al ex militar Carlos Brilhante Ustra, a quien calificó como "el pavor" de la entonces presidenta durante las sesiones de tortura que ella sufrió durante 22 días seguidos por parte de la dictadura.

Desde la cárcel, el líder opositor y ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, detenido desde el 7 de abril de 2018 por corrupción, afirmó que se solidariza con la familia Santa Cruz y que "Brasil no merece el odio de Bolsonaro".

La respuesta institucional más alta la dio el juez del STF Marco Aurelio Mello, quien sugirió "una mordaza" para el presidente. (Télam)