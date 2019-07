Leonardo La Bella dejó Gimnasia y Esgrima La Plata y cruzará la cordillera

Un bahiense abandona la Liga Argentina (ex TNA) y otro llega, camino a la próxima temporada del segundo escalón del básquetbol profesional.

En las últimas horas se confirmó que, tras seis temporadas, Leonardo La Bella dejará Gimnasia y Esgrima La Plata para pasar a jugar la Liga Nacional chilena con la camiseta de Ancud.

En tanto, Bruno Pallotti será refuerzo de Racing de Chivilcoy.

El actual base de Napostá viene de jugar la última temporada en Petrolero de Plaza Huincul.

"Quiero agradecer a toda la gente de Gimnasia, ¡pasé seis años increíbles! Muy difícil olvidarse de todo el cariño que me dieron. A Gimnasia lo hace grande su gente, eso me dijeron cuando llegue, fue pura verdad. Muchas gracias a todos los dirigentes que siempre estuvieron. Les deseo lo mejor, saben que siempre voy estar hinchando por esos colores. Aguante el Lobo y como muchos me dijeron, ¡ojala sea un hasta luego!", contó La Bella en sus redes sociales.