Tiro se despertó en el segundo tiempo y empezó con el pie derecho

Tras una primera etapa chata, trabada y sin demasiadas situaciones de peligro, Tiro Federal ajustó algunas facetas del juego en el segundo tiempo y se impuso con tantos de Martín Di Santoro y Cristian Llanos, a los 19 y a los 47 minutos, ambos del complemento.



Las claves

La actitud del anfitrión para salir a buscar el partido, presionar bien arriba y hacer énfasis en la segunda jugada. El elenco de Emiliano Ortíz se mostró compenetrado y, pese a las imprecisiones lógicas tras un extenso parate, pudo llevar a cabo la idea que pregona el entrenador.

Los goles

1-0. Sebastián Mancinelli envió un balón largo cruzado para la recepción de Llanos, quien lanzó, de espaldas, un centro preciso para Di Santoro. El atacante, que había ingresado hacía 3 minutos, remató de cabeza y quebró la valla de Petercic.

2-0. Luego de una jugada confusa, con algunos rebotes, Llanos recibió en libertad, gambeteó al arquero visitante y definió con el arco desguarnecido.





Las figuras

Martín Di Santoro. Ingresó en el complemento y le dio un lavado de cara al plano ofensivo del dueño de casa. Convirtió el tanto que abrió el sendero de la victoria y, por momentos, fue incontrolable para la defensa del elenco tripero.

Cristian Llanos. Puso la asistencia para el primer tanto y selló la victoria marcando el segundo sobre el epílogo. Sus compañeros lo buscaron siempre con balones cruzados, y el "11" respondió.

El árbitro

Discreta actuación del colegiado Javier Tamaro. Quedaron dudas sobre la posición de Llanos en la jugada del segundo gol. Pareció offside.

Mirá el video con el autor del primer gol

La síntesis

TIRO FEDERAL 2

Arias 5

S. López 5

Mancinelli 7

S. Fernández 6

Esperón 5

Jaime 6

Gil 6

Damiani (c) 5

C. Llanos 7

San Martín 5

Pucci 5

DT: E. Ortíz



SANSINENA 0

Petercic 5

Haure 5

Carpensano 5

Lucanera (c) 5

Semper 5

Gandolfo 5

Merigo 6

Sieben 4

Bouven 5

Cornou 4

Stortini 4

DT: F. Ehulech



GOLES: Di Santoro (TF), a los 64m. y C. Llanos (TF)a ,los 92m.

CAMBIOS. 61m. DI SANTORO (7) por Pucci, 76m. L. Rojas por San Martín y 91m. E. Erbín por Damiani, en Tiro Federal; 62m. G. Fernández (5) por Haure y 69m. Merceré por Sieben, en Sansinena.

ARBITRO. Javier Tamaro (5).

TERCERA JUVENIL. Tiro Federal, 2-0.

CANCHA. Tiro Federal (6).