Violencia escolar: ¿bajó, aumentó o está mutando hacia una nueva modalidad?

Federico Moreno/ fmoreno@lanueva.com

Es cierto que en el primer semestre del año no hubo casos de violencia escolar que tomaran notoriedad pública en nuestra ciudad. Algunos podrán decir que es porque no sucedieron, otros que sí sucedieron y simplemente no fueron grabados, o si fueron grabados, no fueron difundidos o viralizados.

Mientras las estadísticas del primer semestre están siendo elaboradas por el área de Psicología de la Dirección de Escuelas, distintos gremios y la Inspección Distrital de Educación brindaron sus opiniones sobre el presente local en materia de violencia.

La jefa de Inspección Distrital de Educación, Inés Petris, manifestó que “si bien hubo casos, en comparación con lo vivido otros años, ha mermado la violencia. Se produjeron algunos casos, pero se trabajaron internamente en la escuela. No es una situación tras otra como en otras épocas, se está trabajando mejor, al menos dentro de las escuelas”.

La inspectora distrital destacó la labor interna que se está haciendo “con la educación sexual integral, que tiene como principio el valor de la vida y el respeto al prójimo. Además, cuando surge algún inconveniente, porque hay que reconocer que la sociedad está convulsionada y algo puede estallar en la escuela, se trabaja puntualmente con ese alumno, ese grupo de alumnos y con sus respectivos padres”.

“Eso sí, todavía tenemos dificultades para acercarnos a las familias, porque mientras que en el nivel inicial todos los padres están alertas y muy atentos, en nivel secundario es como que lo dejan todo más librado a los chicos”, agregó Petris.

Por último, a modo de resumen, la inspectora jefe sostuvo que “sigue habiendo casos de violencia en las escuelas porque los chicos traen mucha carga desde sus casas, de lo que ven en los adultos, y se descargan con mayor o igual violencia que estos”.

Whatsapp, impune

Por su parte, la secretaria general adjunta de Suteba, Gabriela Delfino, opinó que “no podría decir que bajaron los casos de violencia, por ahí si no se ven es porque no están saliendo tanto a la luz, pero tengo conocimiento en estos meses de por lo menos cinco situaciones de violencia entre los chicos a la salida de la escuela”.

Además, y con preocupación, la docente denunció que “se está viendo un particular nivel de agresión, cuya causa más frecuente es lo que ocurre en los grupos de Whatsapp de los chicos. Hemos tenido que intervenir en muchísimas ocasiones. Las redes sociales dan una impunidad increíble, y no hay nadie que medie, ningún adulto que intervenga”.

Con respecto a los numerosos casos originados, según la gremialista, en los grupos del servicio de mensajería, Delfino explicó que “no todos terminan en violencia física, pero sí en distintos tipos de agresión, como pueden ser la verbal, la actitudinal o hasta la indiferencia”.

““A veces ignoran completamente a un compañero o compañera porque a alguien se le ocurre poner determinadas cosas en el grupo de Whatsapp del curso, o publican fotos que ponen a los chicos verdaderamente en una situación vergonzosa. Todas estas cuestiones surgen en las redes sociales y después se trasladan a la escuela, y ahí es donde hay que intervenir”, analizó la docente.

Consultada por los talleres de prevención de la violencia, el bullying y otros flagelos propios de la adolescencia y la escuela secundaria, la trabajadora social encendió las luces de alerta sobre el asunto.

“Vimos que a través de la difusión de lo que es bullying y sus formas de manifestarse, en vez de prevenir ha permitido que los chicos aprendan nuevas formas de generarlo.

En vez de ver el tema en los talleres y rechazarlo, decir ‘esto es terrible’, les sirve para ejercerlo en nuevas modalidades”.

“Igual quiero aclarar que en Argentina y en Bahía Blanca no existe el bullyng como lo vemos en Estados Unidos, lo que hay es hostigamiento, que es como un bullying a menor escala, de menos alumnos involucrados hostigando a uno o a unos pocos”, detalló Delfino.

“Una apreciación mía como trabajadora social es que hay un gran ‘como si...’, como si se estuviera trabajando en prevención, porque muchos hablan del bullying, van a las escuelas, se hacen talleres, pero después uno ve lo que pasa en las redes sociales y que se traslada a la escuela y se da cuenta de que los talleres no sirvieron de nada.

Por último, la secretaria general adjunta de Suteba no quiso soslayar “el aumento de la violencia de las familias hacia la escuela, algo que se fue generando por lo castigados que venimos siendo los docentes con este y anteriores gobiernos. Los docentes queremos cuidar la relación con la comunidad y, afortunadamente, todavía cuando nos sentamos a charlar con las familias, sirve para aclarar situaciones o solucionar conflictos. Pero el momento de violencia es complicado”.

La opinión de ATE

Por su parte, consultada por la violencia escolar en el ámbito local durante el primer semestre del año, la secretaria general de ATE, Viviana Marfil, opinó que “no ha habido muchos casos de violencia, las auxiliares no reflejaron nada al respecto. Basándome en eso, no deben haber aumentado los casos, es más, me animaría a decir que disminuyeron”, sostuvo Marfil.

Finalmente, desde Sadop, el sindicato de docentes de colegios privados, Margarita Orellano, su titular, señaló que “no poseo información ni estadísticas para brindar, eso sí, no tengo casos de docentes que hayan sufrido maltrato o que hayan presenciado violencia entre los propios alumnos”.