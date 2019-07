"Esto me parece que me va a motivar para seguir jugando al fútbol", dijo el arquero Nacho Torres

Igancio Torres, el arquero de Sporting campeón del Torneo Apertura de la Liga del Sur, atravesó momentos complicados en los últimos días.

Paralelamente, su equipo disputaba la recta final del torneo y debía definir el título ante Villa Mitre.

Luego de no poder jugar la final de los playoffs por un problema personal, ayer el necochense volvió a ser el arquero titular y dio su segunda vuelta olímpica en el club.

Mirá el comentario del triunfo de Sporting ante Villa Mitre

"El partido lo llevé bien, a la mañana la pasé muy mal. Ahora estoy más tranquilo y quiero festejar un rato", dijo Nacho, emocionado tras ser ovacionado por toda la gente de Sporting que se acercó al Onofre Pirrone.

"Estoy muy feliz. Primero que nada quiero agradecer a estos muchachos, que me han ayudado mucho en este momento. Al cuerpo técnico, a los jugadores, a los hinchas... estoy muy emocionado", agregó el ex Olimpo.

-¿Sentías que tenías que jugar por los chicos, por todo lo que había hecho este plantel?

-Sí, me lo vinieron a pedir los chicos, sentí una confianza plena de todos. No tengo palabras para agradecer todo esto. Al cuerpo técnico, que desde el primer día que me pasó todo esto, estuvo a disposición mío. Al plantel y a la gente que me bancó mucho.

-Imagino que todo esto es un lindo mimo para vos...

-Sí, la verdad que sí. Por ahí no tenía muchas ganas de seguir jugando al fútbol pero esto me parece que me va a motivar para poder seguir jugando.