"Nos propusimos que queríamos estar ahí arriba de nuevo", señaló Sanhueza

Miguel Sanhueza dio la estocada final en la jugada que le dio el título a Sporting, tras vencer a Villa Mitre 1 a 0 y quedarse con el Torneo Apertura de la Liga del Sur.

“Todos jugamos un partidazo, no me gusta hablar de mí. Me gusta hablar de mis compañeros, yo tuve la suerte de convertir pero los animales estos atrás me defendieron a muerte a mí y al Topo (Sabatini). Tenemos 20 jugadores atrás nuestro que dejan la vida día a día”, dijo Migue.

El comentario del triunfo de Sporting

“Cuando llegué al club tuve muchas lesiones, estuve muy triste, a punto de dejar el fútbol porque no se me daban las cosas. La dirigencia este año me tuvo de nuevo confianza y el cuerpo técnico también y eso a uno lo favorece. Nos propusimos todos que queríamos estar ahí arriba de nuevo, como lo hicimos el año pasado”, agregó el "9".

-¿En qué te apoyaste en esos momentos?

-En mi familia, en mi vieja, en mi viejo y en mi novia. También me ayudó mucho Nacho “Burgos”, que está en España, él me habló mucho”.

-Dio la sensación que hoy recuperaron la memoria, volvieron a ser el Sporting que se quedó con el "1" y llegó hasta acá...

-Sí, totalmente. Jugar miércoles y domingo es muy desgastante para mí y para todos los compañeros que trabajan, jugar domingo a domingo te hace descansar, relajar la cabeza y preparar bien los partidos. Ellos nos agarraron con un miércoles/domingo y la mayoría de nosotros trabaja y llegábamos muy cansados. Ahora llegué con lo justo, no entrené en toda la semana; trote con el masajista y el kinesiólogo, dándole todos los días a la parte posterior del pie y llegué con lo justo. Estoy agradecido a todos ellos”.