Leve repunte de la economía bahiense: ¿se tocó el piso de la crisis o todavía falta?

Maximiliano Allica / mallica@lanueva.com

Luego de sufrir 9 bimestres negativos, los sectores productivos de Bahía Blanca mostraron una ligera mejoría en el período mayo-junio, según coinciden dos análisis privados.

Como toda crisis tiene un piso, algunos podrían esperanzarse con haber tocado fondo y, a partir de ahora, comenzar una lenta recuperación. ¿Será posible?

Según el último Informe Económico Regional del CREEBBA, la actividad económica local mejoró levemente respecto de los dos meses previos, en especial en términos de facturación.

No obstante, si se compara la situación actual con mayo-junio de 2018 las cifras siguen siendo desalentadoras. Un 66% de los encuestados dijo estar en iguales condiciones, un 13% mejor y un 21% peor.

Respecto de las expectativas, se quebró la tendencia negativa de 7 bimestres, ya que las respuestas optimistas igualan a las pesimistas de cara a julio-agosto (12% cada una), mientras que una gran mayoría considera que su actividad no tendrá mayores modificaciones (76%).

"¿Si tocamos el piso de la crisis? La verdad es que todavía estamos en una franja negativa. Pero, como dice el informe, las expectativas no son tan desalentadoras porque se vio un leve repunte, aunque no me atrevo a confirmar que esa recuperación va a ser sostenida", señala el economista jefe del CREEBBA, Gonzalo Semilla.

"En uno de los bimestres anteriores también tuvimos alguna mejora y luego la actividad volvió a caer. Para saber si hay una tendencia positiva hay que esperar, como mínimo, un bimestre más", agrega.

En sus comentarios sectoriales, el CREEBBA indicó que el bimestre pasado hubo un 0,5% más de patentamientos de vehículos, segmento que venía en picada. Aquí, la comparación interanual es demoledora: en el quinto y sexto mes de 2019 se registró un 50,6% menos de patentamientos que en 2018.

Donde también asoma una tenue luz al final de la caverna es en el rubro inmobiliario. Las operaciones siguen en niveles bajos, pero el 63% de los agentes espera que la actividad se mantenga en los niveles actuales durante los próximos meses (o sea, que no caiga), el 12% cree que se vienen tiempos peores y el 25% que el clima de negocios va a mejorar.

Quien se animó a plantear la pregunta clave es el jefe de los economistas del Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial de Bahía Blanca (CEEUIBB), Martín Goslino. "Leve suba del Indice de Demanda Laboral Industrial. ¿Cambiará la tendencia?" es el título de su último informe.

"Confirmar un cambio de tendencia es muy prematuro. Coincido con Gonzalo en que debemos esperar al menos dos mediciones seguidas. Sin embargo, me parece importante destacar que estos indicadores se corresponden con otros de nivel nacional que muestran una leve mejora, aunque todavía dentro del terreno negativo. Una buena definición es que estamos en una desaceleración de la crisis", analiza Goslino.

Servicios Industriales, Alimentos y Bebidas, y Agroindustria fueron los segmentos con las principales mejoras. En negativo se observó a Gas y Electricidad, Metalúrgicas e Industria Petroquímica.

Junio levantó un poco el ánimo en la Corporación

"Las ventas por el Día del Padre fueron de buenas a muy buenas, parecidas al año pasado en cuanto a unidades. La CAME lo reflejó a nivel nacional y en Bahía ocurrió algo similar", explica el gerente administrativo de la Corporación del Comercio, Roque Sánchez.

"Esa fecha nos levantó un poco el ánimo, que venía bastante bajo. En cuanto al programa de un 20% de descuentos los días 20, pensado para mayo, junio y julio en comercios céntricos, el mes pasado no fue tan bueno porque casi todo el gasto se concentró el fin de semana anterior por el Día del Padre", dice.

"Para este 20 (por hoy) el comerciante tiene mucha expectativa porque es el Día del Amigo. Ahora, si hablamos de expectativas generales, te diría que 'ni'. Hay una mitad optimista y la otra que no", cierra Sánchez.

Desde la UIBB, Goslino ratifica la cautela y agrega: "En agosto vamos a difundir el Indice de Confianza Empresaria Pyme. Las consultas las vamos a hacer antes de las PASO, para que el resultado no influya en las respuestas".

"En principio creemos que todo va a estar bastante quieto, no se van a tomar decisiones empresarias hasta fin de año, cuando termine el proceso electoral".