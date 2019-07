Enorme victoria de la Selección en el Mundial U19, ante el local

Por remontar 16 puntos y porque se trataba de medirse con el local, la victoria de la selección argentina por la tercera fecha del Mundial U19 de básquetbol fue notable.

El combinado nacional mostró carácter y se impuso a Grecia por 73 a 68 luego de verse abajo 31-47 (a 6m21 del 3°C) y 48-51 en el inicio del último cuarto.

Con este resultado, Argentina se adjudicó el grupo C (3-0), dejando a Rusia en el segundo lugar (2-1), a Grecia tercera (1-2) y a Filipinas última (0-3).

Mañana, por los octavos de final, el rival será Puerto Rico. El partido dará comienzo a las 10 de la mañana de nuestro país.

Fausto Ruesga, alero bahiense, fue titular y completó 11 puntos (1-3 t1, 3-7 t2, 2-2 t1) y 4 rebotes en 24m57.

La figura argentina fue el base Juan Ignacio Marcos, autor de 17 unidades, con 5-7 en triples.

Mientras que Leandro Bolmaro, que se había esguinzado el tobillo derecho en el debut y que se ausentó ante Rusia, volvió y aportó 6 unidades en 22m30.

Cruces de octavos de final

Estados Unidos vs Letonia

Rusia vs China

Lituania vs Australia

Filipinas vs Serbia

Nueva Zelanda vs Mali

Argentina vs Puerto Rico

Senegal vs Canadá

Grecia vs Francia