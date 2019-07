11 casos de ovnis y extraterrestres en Bahía Blanca

Hoy se conmemora el Día Mundial del ovni (objeto volador no identificado) y te recordamos #LaNuevaLista en la que hablamos de 11 episodios increíbles de ovnis y extraterrestres en Bahía Blanca.

La fecha se conmemora desde 2001 y es el 2 de julio por el aniversario del incidente de Roswell, ocurrido en 1947, cuando supuestamente una nave espacial chocó en el desierto de Nuevo México.

Acá te recordamos los casos relacionados con nuestra ciudad:

1) MARZO DE 1910

Exterior. Noche, plaza Rivadavia. En el cielo bahiense aparece un objeto volador gigante y brillante.

Eso dice que pasó la revista Proyecciones en su número 36 del 12 de marzo de 1910. Hay un ejemplar digitalizado en la hemeroteca de la biblioteca Rivadavia y se puede ver una rara imagen que acompaña el texto:

Fue la primera vez que se expuso el tema masivamente.

2) JULIO DE 1947

"La cuestión de los platos voladores se está poniendo de moda", arranca la crónica de LNP el 24 de julio de ese año.

Los marinos Leonardo Leguiza y Raúl Malgor se acercaron el día anterior para decir que habían visto "uno de esos discos andariegos" desde la esquina de Castelli y Roca.

Esos "avistamientos" se repetían por todo el mundo ya que unas semanas antes, el 24 de junio, se había conocido el primer caso que se reportó abiertamente en Estados Unidos: el piloto Kenneth Arnold aseguró haber contemplado una formación de objetos brillantes y ovalados volando sobre las montañas de Washington.

3) MAYO DE 1950

El diario El Universal de Caracas (Venezuela) publicó el sábado 7 de mayo de 1955 este artículo:

No había ni una fecha certera ni estaba la identidad del que hablaba.

Al año siguiente la revista suiza Le Courrier Interplanétaire incluyó en su número 15 el relato enviado de puño y letra por un tal Enrico Carotenuto Bossa, supuestamente un arquitecto y expiloto de guerra italiano. Arrancaba de esta manera:

"En el período abril-mayo de 1950 me encontraba en la ciudad de Bahía Blanca, capital de la provincia de La Pampa..."

El italiano decía muchas barbaridades e inexactitudes. Y cerraba con la descripción de una escena: 2 platos voladores color rosa se acoplaban a una nave con forma de cigarro que se iba "a una velocidad fulminante".

A 12.000 kilómetros por hora, estimaba Enrico.

4) MAYO DE 1962

El lunes 21 de mayo de 1962 fue histórico porque el fotógrafo del diario Miguel Tohmé captó un ovni y al día siguiente salió con amplio despliegue en tapa:

Y también pasó a la historia porque en 2016 se descubrió que el caso figuraba en archivos desclasificados de la CIA, la central de inteligencia de los Estados Unidos.

5) JULIO DE 1965

"Acaba de iniciarse, aparentemente, otra 'invasión' de platos voladores a la tierra", empieza la crónica del 9 de julio de 1965 en LNP que relata lo que dijo haber visto Hugo Eleazar Taboada, técnico fotográfico.

Un objeto luminoso, más brillante que las estrellas, de intensa blancura y contornos variables, "como 2 superficies cóncavas unidas", permaneció suspendido y luego se desplazó hacia el norte.

6) JULIO DE 1965

3 estudiantes secundarios aseguraron que a las 20:40 del 14 de julio de 1965 vieron en el cielo bahiense "un objeto luminoso, de colores variables (amarillo, azul, rojizo), de un tamaño excepcional".

—Era grande como un lucero —declaró uno de los alumnos, Juan Pablo Baylac, de 15 años.

En 2016 #LaNuevaLista habló con Baylac, veterano dirigente político que fue diputado nacional y vocero del presidente Fernando De la Rúa.

—¿Cómo recordás el episodio hoy, medio siglo después? —le preguntó La Nueva..

—Con mucho cariño. Éramos jóvenes y saliendo de una reunión de amigos vimos una luz extraña que se movía y llamamos a La Nueva Provincia, que vino con una máquina fotográfica muy moderna. Y luego mandó la imagen a la NASA. Muy lindos recuerdos.

—Pensé que luego de tantos años finalmente me ibas a confesar que fue todo mentira...

—¡¡No!! No fue mentira. Los primeros sorprendidos fuimos nosotros cuando nos llamó La Nueva para decirnos que la NASA certificaba que era un ovni.

7) AGOSTO DE 1968

Susana Emilia Larrude de Salazar (argentina, 19 años, casada, mamá de 2) escuchó golpes en la puerta de su casa a eso de las 19:30 del sábado 31 de agosto de 1968.

De acuerdo con su relato a LNP, abrió una ventanita y vio un ser extraño de más de 2 metros, sin orejas ni cabello, brazos desproporcionados, vestido de negro; boca y dientes grandes, ojos además luminosos.

"Comenzó a retroceder al tiempo que partía de él un sonido parecido al eco de una risa —afirmó Susana—. Llegó hasta el cerco y desapareció."

"Cabe señalar que la señora de Salazar manifestó ser católica, no tiene televisor y no gusta de las lecturas sobre temas de ciencia ficción", cierra la nota.

8) AGOSTO DE 1970

El 14 de agosto de 1970 ocurrió "un fenómeno que alteró la apacible monotonía del alba bahiense".

El quiosquero Manuel Antonio Diez, los ferroviarios Héctor Cacciali, Mario De Paolis, Luis Reppucci, Manuel Vera Navas y Guido Strizzi, la señora Julia viuda de Fenizi y el camionero Agustín García, entre otros vecinos, apreciaron que en el cielo se desplazaban silenciosamente objetos blancos, luminosos, que desprendían fuego de la parte posterior.

9) OCTUBRE DE 1973

Dionisio Llanca, un camionero rionegrino nacido en 1948, protagonizó un episodio que tuvo repercusión internacional: dijo que el sábado 27 de octubre de 1973 mientras cambiaba una cubierta se le aparecieron 3 extraterrestres y lo abdujeron.

"Si me volviera a pasar lo de aquella noche, no se lo contaría a nadie. Me hizo mucho mal, me difamaron y usaron —dijo en 2013—. En estos 40 años estuve internado por diferentes problemas emocionales y de salud en hospitales de Rawson, Mendoza y Buenos Aires."

Compartió además que en 1976, harto de que le inyectaran el llamado "suero de la verdad", se escapó. Y dijo que aún no le encontró sentido a lo que vivió.

10) ENERO DE 1975

En la lluviosa madrugada del 5 de enero de 1975 Carlos Alberto Díaz (whitense, 28 años, ferroviario) salió de trabajar, compró La Nueva Provincia y tomó el micro para volver a su casa en el bulevar Juan B. Justo.

Al bajarse no vio a nadie pero sí algo: un haz de luz poderoso que caía desde el cielo. Lo que pasó después, según su relato, resulta increíble:

se paralizó,

una corriente de aire lo izó con violencia,

perdió el conocimiento,

despertó acostado dentro de una esfera luminosa,

se le acercaron 3 seres sin manos, de rostro liso (“sin boca, ni nariz, ni orejas”), piel verdosa, sin vestimenta, de aproximadamente un metro y 75,

en silencio 2 trataron de sujetarlo,

Carlos se defendió y al tocarlos sintió que eran “de goma esponjosa”,

se le nubló la vista, le faltó el aire, colapsó,

despertó con el sol y a 45 kilómetros de Buenos Aires,

un desconocido lo acercó a Retiro,

nadie le creía su relato,

se presentó en el Hospital Central Ferroviario con el ejemplar de LNP que se había publicado apenas unas horas antes,

le hicieron decenas de análisis, constataron que estaba bien, sólo tenía huellas en la cabeza y en el pecho: literalmente le habían tomado el pelo.

"Si alguien me lo contara a mí, yo seguramente no lo creería —le dijo al diario un mes más tarde—. Lo único que sé es que eso me ocurrió."

11) AGOSTO DE 1995

3 empleados rurales relataron que en la estancia "El Ombú", ubicada a unos 30 kilómetros de Bahía, desde principios de 1995 las noches eran "diferentes".

—Varias veces vimos luces muy extrañas, de color rojo y verde, que permanecían suspendidas a 2 metros de altura, y luego se perdían en la noche —declaró el capataz, Félix Maldonado, incluyendo a los peones Leoncio Melillán y Miguel Gorostiaga.

Podés ver los casos contemporáneos en Bahía Blanca ingresando al enlace de #LaNuevaLista original.