Comenzó un curso de lucha contra el narcotráfico en la UIBB

Por Pablo Andrés Alvarez / palvarez@lanueva.com

Con la colaboración y el apoyo de la Unión Industrial de Bahía Blanca se inició hoy, y se extenderá hasta el viernes, una capacitación sobre “Drogas de abuso y precursores químicos. Aspectos toxicológicos y narcotráfico”, destinada a personal de las cuatro fuerzas federales, fuerzas policiales locales, aduana y migraciones.

La iniciativa es organizada conjuntamente por la Prefectura Naval Argentina (a través de la Prefectura de Zona Mar Argentino Norte) y la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Además del licenciado Eduardo Barreiro (especialista en la materia), en el curso se cuenta con diferentes disertantes del poder judicial nacional y provincial de la ciudad.

“Todas las fuerzas tienen que estar unidas para poder achicar los márgenes de acción de los narcotraficantes. Pero también es importante la educación, porque el narcotráfico siempre apunta a captar a los jóvenes, que son los más vulnerables. Por eso es importante educar, para que los chicos sepan decir que no”, explicó Barreiro antes de puntualizar los aspectos del curso que se dicta en la sede de la UIBB.

“Vinimos a capacitar a las fuerzas de seguridad en aspectos básicos toxicológicos de las drogas y narcotráfico. Un policía ya no es aquel que se para en la esquina para prevenir, sino que también debe saber actuar ante algunas cuestiones sociales que se presentan. Queremos formar un policía integral”.

Y añadió: “La fórmula está invertida. El narcotráfico tiene dinero y no tiene escrúpulos. Nosotros tenemos escrúpulos, pero carecemos de dinero. La lucha es muy desigual. El esfuerzo que hacen las autoridades es titánico. Yo soy testigo de cómo se amargan cuando un operativo no sale bien. Ese amor propio es vital para emparejar la lucha. Se realizan muchísimos procedimientos para que los narcotraficantes vean que no pueden cometer errores. Pero a veces los malos son mas que los buenos”.

Por su parte, Emiliano Alvarez Porte, secretario de Seguridad y Participación Ciudadana de la comuna, agradeció el apoyo a esta iniciativa.

“Debo agradecer a esta casa por la actitud que adopta en apoyo de las políticas públicas, y en especial ésta, que es un flagelo de nuestra comunidad y un problema serio y muy grave. Hay que apoyar decididamente a esta lucha que estamos dando. En ese sentido, la capacitación es sumamente importante”.

El ingeniero Fabián Gurrado, presidente de la Unión Industrial, remarcó la importancia que la institución le da al tema.

“Para nosotros, es un tema central. Y debe serlo para toda la sociedad, porque afecta a todos los sectores. Esto también es ser empresario y ser responsable. Apoyamos y vamos a seguir apoyando este tipo de iniciativas”.

Finalmente, el Prefecto Mayor Omar Villanova manifestó que el Ejecutivo Nacional tomó decisiones acertadas en la lucha contra el narcotráfico.

“Desde un primer momento, la ministra Patricia Bullrich puso a trabajar todas las fuerzas federales en forma mancomunada. Por eso, en este curso, dentro del alumnado hay integrantes de las cuatro fuerzas que se desempeñan en Bahía Blanca, a los que se suman miembros de Aduana y Migraciones. Realmente es preocupante el avance del narcotráfico y por eso tenemos que estar capacitados para afrontar los nuevos escenarios que proponen. Ello nos obliga a estar en constante evolución”.