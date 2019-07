Game of Thrones se despide con récord de nominaciones al Emmy

Más allá de la decepción de muchos con el final de Game of Thrones, la popular serie de HBO se despide con un récord de nominaciones.

La Academia de la Televisión estadounidense, que cuenta con 24.000 miembros, anunció hoy los competidores a este galardón considerado el Óscar de la televisión.

Game of Thrones, que el año pasado recibió 22 nominaciones, este 2019 se llevó 32, rompiendo el récord de NYPD Blue como el programa más nominado en una sola edición del galardón.

El 19 de mayo se resolvió finalmente el misterio de quien reinaría sobre Poniente en el sexto capítulo de la octava y última temporada de este programa de culto que, en las siete décadas de historia de los premios, ganó 47 estatuillas, incluida la de mejor serie dramática en 2018.

Este año buscará llevarse por última vez el mayor premio de la noche, lo mismo que buena parte del elenco, que también compite en las categorías de actuación.

Los protagonistas Emilia Clarke y Kit Harington, así como Gwendoline Christie, Lena Headey, Sophie Turner, Maisie Williams, Alfie Allen, Nikolaj Coster-Waldau, Michael Kelly y Peter Dinklage buscarán llevarse una estatuilla a casa.

Expertos coinciden en que, aunque el final enfureció a muchos fanáticos, los miembros de la Academia podrían inclinarse a votar por esta fantasía épica por "nostalgia" y en respeto "al impacto que ha tenido en la televisión en general", indicó Ben Travers, del sitio especializado Indiewire.

"Pero también podría ser por falta de opciones", añadió.

Better Call Saul, Bodyguard, Killing Eve, Ozark, Pose, Succession y This Is Us compiten contra Game of Thrones por la mejor serie dramática.

El Emmy permite la participación de programas que hayan salido en los 12 meses previos al 31 de mayo, con ello esta edición deja fuera las últimas temporadas de The Handmaids Tale, Big Little Lies y Stranger Things.

Travers indicó que esta ausencia puede no ser accidental.

"Algunos programas temen que Juego de Tronos arrase con todo y prefieren no enfrentarlo" por última vez.

HBO sobre Netflix

HBO fue la cadena más nominada para esta edición del Emmy, con 137 menciones, superando a Netflix que recibió 117.

Chernobyl y Barry, de ese canal, están entre los cinco programas más nominados con 19 y 17 indicaciones.

Prime Video de Amazon concentró 47 nominaciones, 20 de ellas para su aclamada comedia The Marvelous Mrs. Maisel, el segundo programa más nominado para este Emmy.

Protagonizada por Rachel Brosnahan y Alex Borstein, también nominadas, esta serie sigue a una ama de casa que se convierte en comediante en el Nueva York de los años 50.

La sátira política Veep, que finalizó este año, enfrenta así una dura competencia por un último Emmy de despedida.

El puertorriqueño Benicio Del Toro es el único latino nominado en las principales categorías: compite como mejor actor de miniserie por Escape at Dannemora.

Entre los grandes ausentes del galardón destaca Julia Roberts, que debutó en televisión con su papel en Homecoming, por el que fue nominada al Globo de Oro. Lo mismo para Richard Madden, que ganó precisamente un Globo de Oro por Bodyguard y quedó fuera de esta edición.

Rita Moreno, la única latina que integra la élite del EGOT —como se llama a quienes ganaron al menos un Emmy, Grammy, Óscar y Tony— también quedó fuera de las nominaciones por su papel como matriarca en One Day at a Time. (AFP-NA)