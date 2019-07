Cazzu, la reina argentina del trap, se presentará en septiembre en el teatro Ópera

La argentina Cazzu, la reina del trap, presentará su nuevo disco Error 93 con un concierto en el Teatro Ópera de la ciudad de Buenos Aires, el 1 de septiembre.

Julieta Cazzuchelli, nacida en la localidad jujeña de Fraile Pintado, es la preferida de grandes del trap a nivel mundial como Bad Bunny y Ozuna, y es la única mujer que participa en el clip de Tumbando el club, la canción que reúne a lo más importante del trap argentino y que ya acumula más de 310 millones de visualizaciones en YouTube.

Con solo 25 años y tres millones y medio de seguidores en Instagram, es la referente femenina del trap argentino, y su disco editado hace poco menos de un mes ya tiene casi 4 millones de escuchas en Spotify, mientras que los videos de Mucha Data y Visto a las 00:00 en YouTube rondan las 9 millones de vistas.

Error 93 ya recibió comentarios de la edición estadounidense de Rolling Stone, donde su actitud y su mezcla estética de los colores del trap pero también de su Jujuy natal, constituyen un detalle muy valorado.

Cazzu es una de las chicas duras del género, se hizo un lugar en un ámbito machista porque demostró ser auténtica y real. Por eso raperos de América Central suelen llamarla para hacer participaciones.

El 18 de julio participará en los "Premios Juventud", con una nominación en la categoría New in the US, but Big at Home, es decir, Nueva Artista en Estados Unidos, pero grande en su país. (Télam)