La vicepresidenta Gabriela Michetti inauguró la EP Nº 15 de Los Pocitos

Javier Cambarieri / Agencia Patagones

La concreción del edificio propio ya era un hecho histórico, pero a esto se le sumó la visita de la vicepresidente de la Nación, Gabriela Michetti, quien habilitó oficialmente las flamantes instalaciones de la Escuela Primaria Nº 15 Tambor de Tacuarí, en el balneario Los Pocitos.

La mandataria nacional, acompañada del intendente de Patagones, José Luis Zara, y del presidente del Consejo Escolar, Paulo Bykaluk, llegó a la localidad pasado el mediodía y, luego de una visita a una familia amiga -que hizo posible su presencia-, arribó al establecimiento. Allí la esperaban las autoridades y un número importante de vecinos pero, por sobre todas las cosas, los chicos y docentes, que fueron los principales actores de este logro.

“Se me hace difícil expresarme, porque tengo sensaciones muy encontradas. Hoy estoy acá como Gabriela y no tanto como la vicepresidenta. Tengo dos amigos muy queridos míos, Carlos Toneli y Gabriela, que me contaron tantas veces de este lugar que tenía que venir, con semejante panorama”, destacó la funcionaria nacional.

En este sentido, resaltó su condición de mujer del interior del país y especialmente de la zona.

“Todavía, gracias a Dios en estos lugares, llevamos esa posibilidad de mirarnos a los ojos o hablarnos dos palabras y no hacer retranca para tomar confianza. Me sentí muy bien recibida y por eso les agradezco mucho. Quiero decirles a los chicos que inaugurar una escuela es algo maravilloso, porque es parte de nuestra identidad argentina, de nuestra cultura más querida”, enfatizó.

Por su parte, Zara le expresó a Michetti su agradecimiento por su presencia, a la cual calificó como "histórica para el partido de Patagones, pero más aún para los habitantes de Los Pocitos".

"Hoy es un día de mucha alegría y un placer para mí poder estar inaugurando este hermoso edificio educativo, que en 2016 me comprometí a concretar”, dijo.

En tanto, Bykaluk -quien también es director de la institución-, remarcó “el placer y el honor de que Gabriela nos esté acompañando”.

La obra

La construcción de la EP Nº 15 de Los Pocitos tuvo un monto original de obra de 5.135.359,07 pesos y fue realizada por la empresa Nadir Construcciones SA.

El proyecto fue concebido para permitir su crecimiento de acuerdo a la necesidad matricular. Por ello, se construyó un aula, un grupo sanitario para ambos sexos, la dirección, un sanitario para el personal, una cocina, un SUM y un patio.

La superficie cubierta construida es de alrededor de 165 metros cuadrados. El área semicubierta asciende a 37 metros cuadrados.