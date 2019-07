Macri podría repetir en Bahiense del Norte y nuevas inversiones en Sarmiento–Cabrera

--Buen día Juan María. ¿Cómo te preparás para la fórmula Scaloni 2022?

--No me veo, por más que el flaco Menotti haya anunciado que seguirá hasta el mundial de Qatar en este país nada es seguro.

--Coincido, pero lo que sí es seguro en que en Bahía la carrera por la intendencia quedó resumida a sólo dos.

--Y si, eso es seguro. Y te digo más, por más que haya ocho precandidatos lo más probable es que no aparezca un tercero con votos suficientes como para acceder a una banca de concejal.

--¿Las encuestas que andan circulando en el mundillo político lo ubican a Gay por encima de Susbielles?

--Sí, aunque nadie las muestra. El otro día surgió una realizada por el Instituto Patria, es decir, por el riñón del kirchnerismo, donde Vidal reúne 45 puntos en la Sexta y Kicillof no llega a 28. De todas formas a nivel presidencial la diferencia es más chica: Macri 40 y Alberto Fernández 31.

--¿Es decir que a nivel local todos son comentarios?

--Me aseguraron que en esa encuesta realizada por los K también le otorga una ventaja a Héctor, obviamente menor a las que le dan las mediciones realizadas por el oficialismo.

--¿Quizás por eso Gay dijo el viernes que no se vislumbra una tercera fuerza con posibilidades claras en Bahía?

--No tengas dudas. Hoy por hoy lo más probable es que el ganador se lleve siete concejales y el perdedor cinco.

--¿Algo más del tema político?

--Sí, conseguí data de la muy posible visita a Bahía del presidente Macri junto a María Eugenia Vidal el martes 23.

--Pero no me dijiste hace una semana que se había suspendido...

--Sí, pero todo cambia amigo. Lo que te había dicho está recontra confirmado es que no vendrá a inaugurar el Dow Center en Aldea Romana y eso fue una decisión de la empresa petroquímica luego de la explosión en el Polo.

--¿Entonces vendrán a inaugurar el tercer parque eólico de Pampa?

--No. El presidente y la gobernadora vendrán a Bahía para encabezar un acto político, del tipo 360 que ellos acostumbran, es decir, rodeados de personas invitadas, en el estadio del club Bahiense de Norte. Esto último no lo tengo confirmado, pero es muy posible que sea ese el lugar elegido, tal como lo hicieron en 2017. Faltan detalles ,pero hasta ahora es así.

--Bueno, eso seguramente será noticia en los próximos días.

--Exacto, y el jueves y viernes próximos estará en la ciudad el ministro de Economía de la provincia, Hernán Lacunza. La idea es que se reúna no sólo con autoridades municipales sino con gente de la producción y de la economía.

¿Llegarán más euros de Lautaro?

--Bien. ¿Pasamos al tema comercial?

--Esperá, antes te traje algo que tiene que ver con la guita pero también con el deporte.

--Ya sé, tenés algún dato más del convenio que firmó la Corporación con Villa Mitre para que el tricolor realiza varias de sus actividades deportivas en el predio de la FISA.

--No, eso ya tuvo suficiente difusión el viernes.

--Bueno, no sé...

--Días atrás pasé por la avenida Alem y vi a varios dirigentes frotándose otra vez las manos. No es para menos. Están expectantes de lo que sucede con el rumor que vincula a Lautaro Martínez con el Barcelona de Messi y compañía.

--¿Pero no habían cobrado tras las larguísimas negociaciones con Racing por la venta al Inter?

--Sí, pero evidentemente no me escuchás cuando te cuento las cosas.

--¿Porqué me lo decís?

--Ya te había anticipado hace un tiempo que el contador Carlos, precavido como siempre, firmó con la Academia otro porcentaje ante una venta posterior.

--Algo me voy acordando, pero explicámelo otra vez.

--El acuerdo es así: Racing se quedó con el 20 por ciento de la ficha de Lautaro. De ese porcentaje, a Liniers le corresponde nada menos que el 20.

--Estoy sacando cuentas mentalmente. ¿Puede ser que los “chivos” agarren más plata con la segunda venta que con la primera?

--Claro. Porque de concretarse el rumor, Barcelona tendría que hacer uso de la cláusula de rescisión que le fijó el Inter en su momento. Y ese monto asciende a 120 millones de euros.

--No me dan los números de la calculadora para pasarlo a pesos...

--Te ayudo: 24 millones de euros irían para Racing y de esa cifra, 4,8 para Liniers.

--Excelente negocio se mandaron. Mientras tanto, vi que ya terminaron el ingreso al complejo Zibecchi, que quedó muy lindo.

--Sí. Y te cuento que también están por inaugurar el gimnasio que ya bautizaron “Chiqui” Bouzat, debido a que el actual jugador de Liniers fue el principal benefactor de esa obra.

--Los que también deben estar más que contentos son los muchachos de Lago, otra vez fueron primados por la automotriz yanqui.

--Sí, pero eso no es todo, me confirmaron que la empresa comandada por Luisito Gallego también obtuvo como premio ser concesionaria oficial Chevrolet en Viedma. Es decir, desde la capital rionegrina para acá. Hoy, según me dijeron, tomaría posesión de la nueva zona.

Todo listo en Cabrera y Pilmayquén

--Felicitaciones entonces. ¿Alguna otra novedad comercial?

--Sí, finalmente se hará el mega templo de los mormones en avenida Cabrera.

--Veo que sos más seguidor que perro de sulqui. ¿Qué averiguaste?

--Solamente resta que venga de La Plata la homologación de la ordenanza del área que es el Valle del Napostá, a más tardar eso llegará esta semana. Con ese papel los mormones firmarán con la Cooperativa.

--Estás hablando de una inversión inmobiliaria de varios palitos verdes.

--Así es, y luego algunos otros se invertirán en la construcción de las instalaciones de lo que será el mayor templo de ese culto en Sudamérica. El acuerdo está y los mormones van a terminar haciendo el edificio en tierras ubicadas en diagonal a la estación de servicio de la YPF.

--Una buena porque generará trabajo.

--Así es, y también tengo una buena para la gente de la colchonera Fabra Fonz.

--Me interesa porque se trata de una firma local que no atraviesa por su mejor momento...

--Sí, luego de tantos reveses parece que les llegó la oportunidad de encaminar la situación. Si bien suman varios meses de atraso en los sueldos y el malestar general de los empleados se hizo sentir, por fin, la operatoria está para cerrarse.

--¿De qué operatoria me hablás?

--De la oferta concreta y sustanciosa que les hizo un grupo inversor, a través de una de las desarrolladoras más importantes de la ciudad, para adquirir el predio de calle Sarmiento y por fin aliviar a los trabajadores y a los propios dueños, que necesitan de algún salvataje para no agudizar su situación.

--Pensás que llegarán a buen puerto esas negociaciones...

--Estimo que sí. Todavía no se concretó, según pude averiguar, por los sucesivos pedidos, aparentemente desmedidos de por parte de uno de los propietarios que fueron desalentando al grupo inversor. Vamos a ver cómo sigue esa historia, esperemos tener buenas noticias pronto.

--¿Qué más tenés?

--Dos cortitas, una es la compra de un inmueble por parte del Banco Francés en avenida Colón al 200 donde piensa abrir una sucursal.

--Parece que es una calle de moda para las entidades bancarias. Te digo esto porque recuerdo la apertura de una sucursal del Banco Galicia en Colón y Terrada. Pero me dijiste que tenías otra más. Avanti amigo.

--Casi un recordatorio para los clientes del Banco Provincia: los miércoles 17 y 24 podrán acceder a descuentos del 50 por ciento en supermercados con un tope unificado de reintegro de 2 mil pesos.

--Che, me comentaron los muchachos de la Unión Industrial que se abre nuevamente la inscripción para el curso de confección industrial de textiles. ¿Sabés algo?

--Que el curso se llama Confeccionando futuro, es totalmente gratis y está destinado a todo público interesado en desarrollar un emprendimiento. Anotá la dirección para inscribirte si te interesa: grupotextil@uibb.org.ar. Allí tenés que poner tu nombre y apellido, DNI, fecha de nacimiento, últimos estudios cursados, teléfono y correo electrónico.

--Antes de pasar a los temas judiciales y mientras pedimos otro café, ¿no hay nada nuevo de Bahía y Vaca Muerta?

--Lo último es que en los próximos días saldrá la licitación para construir el gasoducto que en una primera etapa llegará a Salliqueló y luego terminará en San Nicolás. Esto es importante para Bahía porque permitirá no sólo pensar en la exportación de GNL por el puerto, sino también posibilitará nuevos emprendimientos industriales, aunque de eso seguramente habrá noticias concretas luego de las elecciones.

--En Puerto Rosales también parecen muy entusiasmados por el petróleo que llegará desde Neuquén.

--Sí, lo último fue un encuentro entre el director nacional de Control de Puertos y Vías Navegables, la empresa Oiltanking y el delegado portuario Guillermo Burgos donde la empresa manifestó su intención de ampliar sus instalaciones para atender a la mayor demanda.

--¿Pero hubo algo concreto?

--Oiltanking piensa en ampliar hasta un 50 por ciento, pero concreto no hubo nada. Habrá que estar atentos porque cada vez llegará más petróleo.

Otra vez se “enfriaron” las causas en Tribunales

--Bueno ahora sí, tirá algo del ámbito tribunalicio.

--Que varios juzgados “enfriaron” las causas, al menos por algunos días.

--No me digas que está pasando lo que siempre se sospecha: ¿en tiempos de elecciones se pone punto muerto?

--No. Lo que te voy a comentar tiene algo de literal y algo de irónico.

--Ah, viniste gracioso. Te escucho.

--En el edificio de Colón 46, donde funcionan varios juzgados de Familia, de Garantías, de Ejecución Penal, entre otras dependencias, se quedaron sin gas durante varios días.

--Linda época para sufrir un percance de este tipo.

--Sí. Por eso te decía. Pero no solo se enfriaron los expedientes, sino también los funcionarios y empleados, que pusieron el grito en el cielo. La cosa venía desde antes del fin de semana largo.

--¿Y?

--Se resolvió recién el jueves pasado a la mañana. Luego de una asamblea de la que participaron dirigentes gremiales. El problema estaba en el regulador de la caldera, que ya se había cambiado hace un tiempo, cuando generó ciertos inconvenientes como los de ahora.

--Me imagino el malestar...

--Sí, porque hay que tener en cuenta que al edificio, de 7 pisos, concurren muchas mujeres y niños por encontrarse el fuero de Familia.

--Ese edificio, si mal no recuerdo, ya tuvo otros inconvenientes.

--Exacto. No solo con la calefacción sino también con los ascensores, que son viejos y tienen un uso intensivo. Por eso los empleados, hasta ese momento emponchados con camperas y bufandas, abrieron el reclamo.

--¿Qué pidieron?

--Más allá del arreglo del regulador de la caldera, que finalmente se dio, le pidieron a la AJB hacer un relevamiento sobre todas las deficiencias existentes en los distintos edificios judiciales, que parece que son varias.

--Como leí en el informe que publicó ayer “La Nueva.”, la inseguridad en los tribunales no solo tiene que ver con las agresiones, cada vez más frecuentes, sino con deficiencias edilicias o estructurales.

--Tal cual. Veremos si la Asociación Judicial toma nota y avanza con el informe.

--Bueno, levantemos campamento que tengo que ir a buscar los sorrentinos del domingo.

--Dale, pero como veo que jamás de privás de nada, antes pagá la cuenta.

--Hecho, nos vemos en una semana.