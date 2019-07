Wimbledon: Djokovic venció a Federer y se coronó por quinta vez, en una final que pasó a la historia

En una final épica e histórica, el serbio Novak Djokovic (1°) venció al suizo Roger Federer (2°) en disputadísimo partido y se coronó campeón de Wimbledon por quinta vez en su carrera, defendiendo el título de la edición anterior.

Cuatro horas y 55 minutos de juego duró el encuentro decisivo, en lo que fue la definición más extensa en el césped de la Catedral, donde Nole se impuso por 7-6, 1-6, 7-6, 4-6 y 13-12 (3), siendo, a su vez, la primera definición a través del nuevo tiebreak.

Primero golpeó Djokovic, tras quedarse con el tiebreak del primer parcial. Pero la reacción de Roger no tardó en llegar, tras imponerse contundentemente en el segundo, para así nivelar el match.

El suizo pudo tomar ventaja cuando dispuso de set point en el tercero, con Nole sacando 4-5. Sin embargo, el serbio pasó el sofocón y, como sucedió en el comienzo, pudo sellarlo a su favor en la muerte súbita.

Federer quebró dos veces en el cuarto (3-2 y 5-2), contra una de Djokovic (4-5), y así emparejó el partido, tras imponerse por 6-4, forzando el quinto y decisivo.

