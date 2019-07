Mauro Icardi dejó la pretemporada de Inter y su salida está cada vez más cerca

El delantero argentino Mauro Icardi abandonó hoy la pretemporada de Inter de Milán en Lugano, Suiza, de "común acuerdo", según informó la institución italiana en las redes sociales.



"@MauroIcardi se marchará hoy de Lugano y regresará a Milán. El club y el delantero argentino han tomado esta decisión de común acuerdo. Icardi continuará con el reacondicionamiento atlético en los próximos días y no participará en el Inter Summer Tour en Asia", apuntó Inter en su Twitter oficial.



La determinación de la institución milanesa y del atacante rosarino se sumó al anuncio del Director Deportivo, Beppe Marotta, y del entrenador, Antonio Conte, en el que dijeron que no será "parte del proyecto".



Y en la práctica de este sábado, que fue a puertas abiertas en Lugano (Suiza), donde viajaron para hacer la pretemporada, el goleador rosarino no estuvo junto al resto de sus compañeros.



El rosarino, de 26 años, figura del Inter de Milán, no tuvo un buen rendimiento en el club durante la pasada temporada tras una pelea con la directiva, por lo que se cree que su salida es un hecho.



Además, su representante y pareja, Wanda Nara, se peleó con la dirigencia interista al exigirle diversas condiciones económicas.



Los clubes interesados son Juventus y Manchester United, que podrían acercar una oferta en las próximas semanas, informó la prensa italiana. (Télam)