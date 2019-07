El gremio advierte que va a seguir la "pelea" entre los pilotos y el Gobierno

El secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, advirtió hoy que ese sindicato va a seguir "la pelea" con el Gobierno "con todas las herramientas judiciales y sindicales" posibles.

"Si quieren entregar los cielos argentinos, nos van a tener que matar, van a tener que tirarnos con herramientas más fuertes. No vamos a bajar ninguna bandera ni vamos a dejar de dar ninguna pelea. Vamos a usar todas las herramientas jurídicas y sindicales para pelear con nuestra máxima energía", enfatizó el sindicalista.

En declaraciones radiales, Biró admitió que "no sé si vamos a ganar la pelea", pero aseguró: "vamos a dejar el cuero en el camino".

Por otra parte, el dirigente gremial cuestionó al presidente Mauricio Macri, que lo había tildado de "sinvergüenza" en una entrevista periodística.

"Si Macri cree que yo soy duro es porque todavía no conoce a los pilotos. Debe ser feo liderar el país y no tener nada bueno para mostrar. ¿Qué va a decir, hice todo mal y no pegué una?”.

Es lógico que salga entonces a atacar a los sindicalistas", se quejó Biró.

A su criterio, "es tentador para Macri decir que no pudo hacer nada bien porque los sindicalistas se lo impedimos". (NA)