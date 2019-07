Gay: "No se vislumbra una tercera fuerza con posibilidades claras"

El intendente Héctor Gay se refirió hoy a las elecciones PASO de agosto y señaló que en la ciudad no se "vislumbra una tercera fuerza con posibilidades claras para luchar por la intendencia".

"Creo que va a ser una elección polarizada", manifestó Gay en diálogo con Panorama de LU2 en referencia a Federico Susbielles del Frente de Todos.

Sobre la aparición de nuevos candidatos para la ciudad, el intendente señaló que pensaba que iban a "haber menos", pero que en comparación hace 4 años había 13 precandidatos.

Al igual que en otras ocasiones, Gay dijo que las PASO del 11 de agosto "no tienen demasiado sentido", pero que el debate por sacarlas o no se debe dar en un año no electoral.

"Sirven para tener una encuesta verdadera, pero un poco cara", bromeó e hizo referencia a las encuestas electorales que circulan y que "uno no sabe si son verdaderas o no".

Sobre su gestión, Gay se mostró conforme con las 800 obras realizadas y resaltó que muchas se pudieron hacer porque tanto en provincia de Buenos Aires como en la Nación gobierna Cambiemos.

"Si me tocara gobernar con [Axel] Kicillof difícilmente tenga la misma respuesta con [María Eugenia] Vidal", lanzó el mandatario.