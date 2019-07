Suárez: el Centro de Día y Hogar Esperanza Nuestro Lugar no puede cubrir las cargas sociales

Como muchas instituciones que trabajan con la salud, la realidad del Centro de Día y Hogar Esperanza Nuestro Lugar es complicada, tanto que este mes no pudieron cumplir con las cargas sociales para poder hacerle frente al pago del medio aguinaldo.

La obra social de la provincia, IOMA, les debe la cápita de por lo menos seis meses, un dinero importante que se necesita para cubrir los casi $ 500.000 mensuales de gastos.

La situación desgasta a quienes trabajan de manera desinteresada desde la comisión directiva, a la vez que los hace redoblar esfuerzos, e inventiva, para organizar eventos que les permitan recaudar algo de dinero.

El último fin de semana realizaron un remate a beneficio de la institución, pero la actual recesión no ayuda.

Rosendo Otegui, presidente de la comisión directiva del Centro de Día, comentó: “El remate estuvo tranquilo, esperábamos más gente y ventas más activas. La institución está en un momento crítico”.

Silvina Armalé, directora del Centro, agregó: “Tenemos un gasto fijo mensual que supera nuestros ingresos. Debemos buscar, con eventos, la forma de cubrirlos. Nuestro ingreso fuerte viene de la obra social y el resto son las colaboraciones de la comunidad”.



Rosendo Otegui y Silvina Armalé.

“Hace seis años que estamos en la comisión. Entramos para regularizar una situación de caos, lo habíamos logrado, llevábamos todo al día y con la misma administración, pero por primera vez tuvimos que tomar la determinación de no pagar cargas sociales”, sostuvo Otegui.

El presidente de la institución, dolido por la situación, acotó: “Teníamos que elegir entre pagar aguinaldos o pagar cargas sociales. La obra social aumentó casi un 19 % en un año, con una inflación del 50 %. Los servicios nos aumentaron un 200 % y la brecha cada vez es más grande”.

Entre las soluciones momentáneas se encuentra cortar el servicio de transporte y pedir ayuda a la municipalidad para el traslado de los concurrentes.

“Nos hemos reunido con el intendente (por Roberto Palacio), para ver si la combi de Discapacidad nos puede dar una mano. No queremos que la situación se agrave o arrastrar una deuda en cargas sociales. Ni hablar de recortar o suspender servicios de los chicos; no podemos pensar en hacer recortes en su atención que perjudiquen su calidad de vida”, indicó Armalé.

“En la actualidad hay en Hogar unos 12 chicos, que viven acá y en el Centro de Día otros 10 más. Tenemos personal las 24 horas, más de 20 personas trabajando”, agregó.

“Todas las instituciones están igual, pero la nuestra viene a suplir una responsabilidad del Estado y donde las familias no pueden hacerse cargo. Es hora de que los políticos se hagan cargo de generar políticas que contemplen el sostén a este tipo de instituciones. Hasta ahora no he visto la respuesta de los políticos; solo se acercan en épocas de elecciones”, dijo Otegui. (Agencia Coronel Suárez)