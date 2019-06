Comenzó la construcción de un hotel Howard Johnson en Bahía

--Buen día Juan María. ¿Cómo te preparás para el debut de la Argentina en la Copa América?

--Con mucha confianza, como siempre, pero qué raro que no hiciste mención a la final que perdieron con Tigre. Lo primero es lo primero.

--Bueno, lo pasado pisado amigo, hay que mirar para adelante...

--Sí... me imagino. Pero como veo que seguís de mal en peor mejor vayamos a lo nuestro. Hoy te traje algo especial.

1--¿No me digas que cerró otro comercio tradicional de Bahía?

--No, aunque eso no resulta impensado en medio de la malaria, pero a lo que quiero ir es a un proyecto que te comenté hace más de un año y que ahora comienza a hacerse realidad.

--Si te referís al de Amazon en Bahía no te creo.

--No, aunque te vuelvo a recomendar que le sigas poniendo algunas fichas. Lo que te traje hoy es el comienzo de la construcción del hotel Howard Johnson en Bahía.

--Recuerdo que algo comenzaste a tirar en abril del año pasado. Indudablemente tenías buena data. Lo bueno es que hace 20 años que se viene hablando de un hotel cinco estrellas en Bahía y nunca pasaba nada.

--Claro, incluso se habló de la llegada de la cadena Wyndham. En este caso no se trata de un hotel cinco estrellas pero sí de un parador y centro de convenciones a todo trapo, cuatro estrellas, de la empresa estadounidense Howard Johnson. Estará en el Camino Parque Sesquicentenario, frente a la Fisa.

--¿Ya empezaron las obras?

--Así es, y si pasás por ese sector vas a ver que ya hay un cartel con el nombre del hotel. Será un parador muy similar a los que acostumbra construir esa cadena, muy posiblemente con un pequeño centro comercial.

--Mucha gente que llega de paso a Bahía suele quejarse porque no hay un hotel de esas características en las rutas de acceso y tienen que meterse en el centro.

--Claro, y hay otras ciudades que sí los tienen. En Tres Arroyos funcionaba un Howard Johnson cuatro estrellas y que, si mal no recuerdo, pasó a ser el Elegance. Después hay otro en Neuquén, por mencionarte algunos.

--¿Y quién puso la mosca? ¿Oscarcito?

--No, me dicen que son inversores que tienen tierras en ese sector de la ciudad. Seguramente los trabajos generarán un importante movimiento económico pero luego habrá que ver si no les quita clientes a los hoteles más céntricos.

--Uhh, no seas pesimista, no deja de ser una buena noticia en medio de la malaria.

--Bueno, y ya que estamos en una onda positiva, si querés tengo un par de buenas noticias más. Dale, no es fácil encontrarlas en los tiempos que corren. Te sigo.

--Seguramente te habrás enterado que Puma bajó un 2,7 por ciento promedio el precio de sus combustibles en Bahía Blanca, la región y sur del país.

--Sí claro, eso fue el viernes.

--Bueno, ¿qué tal si te digo que esa baja en los precios fue posible gracias a las mejoras instrumentadas en la refinería local?

--No lo sabía.

--Así es, y te cuento que les está yendo muy bien en lo que hace a la venta de combustibles. El movimiento de camiones en Loma Paraguaya es incesante.

--¿Se viene una ampliación de la refinería?

--Mmn... rumores abundan, pero hasta ahora no hay nada concreto. Sí me comentaron de la posible construcción de otros cuatro grandes tanques en Loma Paraguaya. Veremos como sigue la historia.

--Ya que estamos con el ámbito portuario–industrial no podemos dejar de mencionar la primera exportación de gas natural licuado (GNL) desde el puerto local.

--Así es, aunque en Escobar el país siga importando GNL no deja de ser una muy buena noticia que en Bahía, luego de 10 años de importar gas, ahora se exporte. Esto es una experiencia piloto, diría que preparatoria, para algo mucho más constante que se va a producir después del invierno.

--¿Se sabe algo más de la construcción de una planta terrestre en Bahía?

--Algunas novedades tengo. Por un lado YPF sigue insistiendo en construirla acá, más precisamente en la zona de Galván, pero parece que ahora surgió un competidor de peso.

--¿A qué te referís?

--Por lo que pude saber Techint, con su brazo petrolero Tecpetrol, comenzó a recorrer toda nuestra zona para construir una planta de ese tipo y ojo que Rosales tiene chances.

--No me digas que pueden ser dos las plantas que se construyan.

--Por lo que sé hay dos tándems: YPF–TGS por un lado y Techint por el otro. Igual estamos hablando de algo a mediano plazo porque se trata de una inversión muy grande, cercana a los 4 mil millones de pesos, que deberán encarar todas las petroleras interesadas.

--Recuerdo que en su momento, durante el kirchnerismo, la zona de Rosales fue candidata a albergar una planta de regasificación, es decir, encargada de realizar el proceso inverso al que se quiere hacer ahora.

--Así es. Fue un proyecto de De Vido con la venezolana PDVSA, pero quedó en la nada. De todas formas esto no hace más que ratificar el buen momento de Puerto Rosales, que el jueves vivió una jornada histórica con la presentación del decreto provincial que dispuso la autonomía.

--La exportación de petróleo pinta muy bien para ese puerto.

--Así es, luego de 10 años volvió a exportarse petróleo por Rosales y ahora me enteré que mañana entra a Punta Cigüeña el buque “Hellespont Promise” para cargar 15 mil m3 de crudo de Vaca Muerta con destino al extranjero. Esto es el comienzo de un proceso que va a crecer muchísimo, a tal punto que las instalaciones de Oiltanking deberán ampliarse sí o sí en los próximos años.

--Bueno, sigamos con el tema comercial pero bajemos de escala. ¿Algo más de Lucaioli?

--No demasiado, salvo que el viernes vi cómo vaciaban totalmente el local de calle San Martín. Sé que con lo producido por la Gran Barata le pagaron a los trabajadores pero la empresa sigue en la cuerda floja, a la espera de vender algunos activos para ver si pueden levantar cabeza. Hoy no hay un mango partido al medio para reactivarla y el tiempo se agota.

--¿Alguna otra novedad comercial?

--Mañana Luciano del Gobbo, presenta en sociedad la remodelación y ampliación efectuada en su edificio de la calle Florida. Una inversión que sorprende en los tiempos que corren.

--Cierto, el otro día pasé y la nueva estética es muy llamativa.

--Sí, y además le agregó un piso con nuevas oficinas para la atención y asesoramiento de sus clientes, pudiendo dar cabida a nuevas compañías de seguros; que se suman al portfolio que representa. Lucho está cumpliendo sus 28 años en la actividad, cuenta con un gran equipo de trabajo, el cuál será ampliado, logrando nuevos servicios y mayor agilidad en la cobertura y resolución de todo tipo de siniestros. Pero tengo una novedad más si querés.

--Dale.

--Armando Arragaz, que en realidad viene del palo de la minería, emprendió un gran desafío familiar y junto a su mujer Sabina trajo a Bahía la franquicia de Pato Pampa, prestigiosa marca nacional de indumentaria destinada al hombre urbano y moderno.

--Una gran apuesta porque estamos hablando de un excelente producto.

--Sí, tal cual. Su creador proviene de una familia de sastres con más de 50 años en la industria textil. Pero la idea, además, es que el cliente que se acerque a comprar una camisa se encuentre con una experiencia diferente. Por ejemplo, nada menos que con uno de los vehículos que se exhiben en el Museo Fangio, de Balcarce.

--Una excelente manera de instalar la iniciativa.

--¡Qué te parece! El Vasco, como solemos llamarlo a Armando, ha invertido 1.600.000 pesos solo en acomodar el local de Soler 170. Y más de 6 palitos en mercadería. Y la verdad luce un entusiasmo inusual para estos tiempos de vacas flacas.

--Cambiemos de tema. Qué clima se vivió de vuelta el jueves en los tribunales, con la sentencia por el caso Barragán. Te traslado una pregunta que me hicieron en la calle: ¿cuándo podrían recuperar la libertad los condenados?

--Uff. Esa es la más difícil de todas. Juan Manuel Ortiz, condenado a prisión perpetua por el disparo mortal, tendría que estar al menos 35 años entre rejas. Y Gastón Figueroa no debería tener beneficios y completar detenido la sanción de 28 años que recibió.

--¿En este último caso, por los antecedentes?

--Así es. Figueroa fue declarado reincidente porque tiene al menos 4 condenas anteriores -entre 2012 y 2014- por robos, portación de arma de fuego y violación de domicilio.

--Es decir que quedarán “fuera de circulación” por mucho tiempo...

--Parece ser. Y te voy a aportar un datito de color: los dos acusados no solo cumplen años el mismo día -nacieron el 25 de septiembre de 1990 y de 1997- sino que podrían recuperar la libertad a la misma edad, aunque en distintos años.

--¿Cómo es eso?

--Claro, Ortiz tiene 21 años de edad y, si cumple 35 adentro, saldrá a los 56. Y Figueroa tiene 28 y, cumpliendo otros tantos, saldrá a los 56.

La visita de Axel

--Che, ya vamos a pedir la segunda ronda de café y no me dijiste nada del tema político. ¿El jueves a la noche te diste una vuelta por el acto de Axel en el Club Independiente?



--Pude entrar raspando porque ya no dejaban entrar a nadie, estaba repleto de gente.

--¿Qué sensación te trajiste?

--Hay mucho optimismo. Hubo un clima de victoria. No te estoy diciendo que esto va a suceder ni mucho menos, sólo te cuento lo que se vivió ese día en un estadio repleto donde Kiciloff vino a bancar la canditatura a intendente de Federico Susbielles.

--¿Alguna presencia para destacar?

--Entre la multitud pude ver a dirigentes como Dámaso Larraburu, Miguel Aolita, Néstor Alvarez, Raúl Ayude y Carlos Fabaro, mientras que en una de las cabeceras estaba La Cámpora. Luego hubo una reunión de una especie de multisectorial, donde abundaron sindicalistas locales, con Kiciloff.

--¿Lo viste a Feliú en el acto del Club Independiente?

--No, para nada. Veremos dónde juega en las próximas elecciones, si es que juega. No te olvides que las listas serán encabezadas por miembros de La Cámpora por más que algunos pataleen. Igual lo concreto empieza esta semana. Ahora es cuando realmente empieza a definirse todo.

--En la zona también debe estar movido el avispero político...

--Sí. Arrancó fuerte el juego de la lapicera. Quedan apenas dos semanas para la presentación de precandidatos seccionales a senador provincial, y los tironeos vienen de todos lados.

--¿También en Cambiemos?

--Principalmente en la UCR. Hace unos días los radicales se reunieron en Pigüé y resolvieron dos cosas: pedirle al vicegobernador Daniel Salvador que gestione para la UCR uno de los dos primeros lugares de la lista, y que ese lugar lo ocupe el intendente de Adolfo Alsina, David Hirtz.

--Una movida estratégica para marcar un poco la cancha.

--Sin dudas. Como dan por sentado que Nidia Moirano ya tiene asegurado el Nº 1 de la lista, por ser del Pro y de Bahía, van por el segundo lugar, que debería ocupar un hombre por la ley de paridad de género.

--¿Y donde está el tironeo, entonces?

--En que, como te comenté hace un tiempo, en escena también está el lilito Andrés De Leo. Hay un sector de la UCR -que encabeza el diputado Emiliano Balbín- que sigue haciendo gestiones para que la suarense Nerina Neuman ocupe la tercera posición en la nómina, lo que podría complicar a Hirtz si en la mesa provincial se decide que en los tres primeros lugares haya referentes del Pro, la UCR y la Coalición Cívica.

--Se entiende: en ese caso la terna quedaría con Nidia, De Leo y Neuman. ¿Y por el lado del justicialismo?

--Ahí todas las miradas de los intendentes están puestas en los armadores provinciales del kircherismo.

--Imagino que la designación de Axel Kicillof como precandidato a gobernador encendió las alarmas...

--Mirá, eso era algo que, en el fondo, todos veían venir. En la semana hablé con un dirigente de la zona, veterano en esto de analizar escenarios electorales, y me la cantó clarita: “Si hay algo que Cristina tiene en claro es que los votos de su espacio son de ella y de nadie más. Era una ilusión pensar que en la Provincia podría cederlos a alguien que no fuera de su palo político”.

--Entiendo, por esto que me decís, que lo que temen los intendentes es que esta preferencia por los “del mismo palo” se traslade a las secciones electorales...

--Exacto.

--¿Y va a ser así?

--Mirá, algunos popes del PJ seccional están convencidos de que, como mínimo, el kirchnerismo se reservará los dos primeros lugares de las listas en todas las secciones. Y te digo más: no descartan que aparezcan algunos paracaidistas como el santafesino Juan Manuel Pignocco, el camporista que metieron en la lista del Frente para la Victoria en 2015 y que hoy es senador provincial por la Sexta Sección sin que jamás le hayamos visto la cara por estos pagos.

--Bueno basta por hoy, ya tendremos tiempo de profundizar un poco más en la política. Mejor levantemos campamento. Esta vez pago yo.

--Dale, buena idea, nos vemos el próximo domingo.