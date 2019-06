Raúl Reyes buscará la reelección en Coronel Dorrego

Sólo faltaba la confirmación y el anuncio formal. El intendente de Coronel Dorrego, Raúl Reyes, eligió el acto realizado después del mediodía de hoy, en el marco del Congreso de la Juventud Radical provincial, para anunciar que buscará la reelección

De esta manera, a menos de dos semanas del plazo para la presentación de las listas, Reyes se convierte en el primer candidato a intendente confirmado en el distrito.

Pese que se había anunciado que el vicegobernador Daniel Salvador podía llegar hoy a Dorrego, finalmente no viajó y envió un video en el que celebró la decisión del titular del Ejecutivo local.

En un encendido discurso, el intendente aseguró que no hay "otra alternativa mejor" para la UCR que seguir en Cambiemos, aunque reclamó más participación del centenario partido en la toma de decisiones de la coalición gobernante.

También renovó sus críticas a los gobiernos kirchneristas, definiéndolos como "12 años de populismo y de políticas erróneas".

"Voy a poner mi granito de arena. Yo quiero seguir liderando, quiero que Daniel Salvador, que la Unión Cívica Radical, que Mauricio Macri y que Cambiemos siga liderando, y le siga diciendo que no a esas políticas populistas", enfatizó.

"Tenemos que dar la estocada final a un sistema político que no conduce a nada, que miente, enferma, degrada y no tiene en cuenta a la República. Por eso tenemos que seguir trabajando y a mí me va a encontrar en esa senda", dijo. (Agencia Coronel Dorrego).