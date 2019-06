Una azafata y su novia, víctimas de un ataque homofóbico en un colectivo de Londres 

Una azafata y su novia fueron atacadas por un grupo de hombres en un colectivo de Londres.

Se trata de Melania Geymonat, una joven uruguaya de 28 años que trabaja como azafata en Ryanair, y su pareja estadounidense, llamada Chris.

El hecho, contado por la propia azafata en su cuenta de Facebook, fue repudiado por el alcalde de esa ciudad. Por el caso, ya hay cuatro detenidos.

Qué pasó

Geymonat contó que la agresión ocurrió en la madrugada del 30 de mayo arriba de un colectivo.

Un grupo de hombres se dio cuenta de que las dos chicas estaban juntas y les pidieron que se besaran haciendo gestos sexuales. Ante la negativa, los hombres empezaron a golpearlas.

Las mujeres terminaron cubiertas de sangre por los golpes recibidos, según se puede ver en las fotos que publicaron en sus redes sociales para denunciar el caso.

"En un intento por calmar las cosas, empecé a bromear. Pensé que esto igual les hacía marcharse (a los agresores). Chris incluso fingió que estaba enferma, pero siguieron acosándonos y lanzándonos monedas cada vez más exaltados", contó Geymonat en Facebook.

"Lo siguiente que recuerdo es que Chris está en medio del autobús luchando con ellos. En un impulso, me acerco para ver que tiene la cara llena de sangre y que tres de ellos le están pegando", agregó y dijo recordar que a ella le "dieron puñetazos", que se mareó al ver la sangre y se cayó.

"No me acuerdo de si perdí o no la conciencia. De repente, el autobús había parado, la policía estaba allí y yo sangraba por todas partes", escribió Geymonat.

Además de fracturarle la nariz, los hombres le robaron el celular y un bolso. Luego, se dieron a la fuga.

"Esto ha sido un ataque repugnante y misógino. Los crímenes de odio contra la comunidad LGBT+ no se tolerarán en Londres", escribió el alcalde Sadiq Khan en su cuenta de Twitter.

La policía metropolitana indicó este viernes que cuatro jóvenes con edades entre 15 a 18 años fueron detenidos por el hecho y pidió a posibles testigos que se comuniquen con la fuerza. (TN y La Nueva.)