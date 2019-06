Suspendieron el juicio por la muerte de la periodista Débora Pérez Volpin

El Tribunal Oral decidió hoy postergar el inicio del juicio por la muerte de la periodista Débora Pérez Volpin durante un estudio médico, que estaba previsto para el próximo lunes, luego de que la defensa del endoscopista imputado presentara un recurso de queja.



Ante el planteo de "la defensa de Diego Ariel Bialolenkier, en la cual manifestó que interpondrá recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contra la resolución" de iniciar el juicio, el tribunal postergó su comienzo, según consta en la notificación.



El abogado de la familia de Pérez Volpin, Diego Pirota, advirtió en declaraciones televisivas que aunque el escrito dice que "el juicio oral se llevará a cabo entre el 22 de julio y el 9 de agosto de este año, lo más probable es que sea todavía más tarde”.



"Se suspendió sin fecha real. Estamos a 24 horas para que arranque el juicio y fuimos a conocer los detalles procesales, pero nos llamó la atención que no habían convocado a ningún testigo. Quisimos ver al juez para que nos cuente la dinámica y ahí nos enteramos de la postergación", relató Pirota.



Además, el abogado explicó que "la defensa del endoscopista va a pedirle a la Corte que revise algo que ya le dijeron dos veces que no. Es ir a pedir a la Corte que abra un recurso que los tribunales inferiores entendieron que no correspondía porque era una pérdida de tiempo", señaló.



"Cuando se quiere ir a la Corte no se suspende el proceso, o sea que no debería postergarse el juicio. Nada bueno pensamos de esto que está sucediendo. Las razones legales que nos dan no son legales", afirmó Pirota.



La periodista y legisladora murió el 6 de febrero de 2018 en el sanatorio La Trinidad de Palermo mientras le realizaban una endoscopía, estudio que le habían indicado hacer cuando concurrió a la consulta por un dolor abdominal.



Por esta causa fueron procesados por homicidio culposo los profesionales que intervinieron en el estudio, Bialolenkier y la anestesista Nélida Puente, que serán juzgados por la muerte de la periodista.



El 19 de septiembre del año pasado, el juez Carlos Bruniard cerró la instrucción y dispuso juzgar a ambos por "homicidio culposo en grado de coautores".



A Bialolenkier lo culpó de provocar la lesión por la que murió Pérez Volpin, a partir de las conclusiones a las que arribó el Cuerpo Médico Forense.



"Como consecuencia de un incorrecto manejo del equipo a su cargo, el imputado produjo una lesión de tipo instrumental endoscópico en la vía digestiva de la paciente que generó el paso de aire a presión en la zona del tórax –lo que no advirtió ni trató a tiempo oportuno- provocando un barotrauma que derivó en una congestión y edema pulmonar que llevó a la falla cardíaca final", dice la resolución.



En cuanto a la anestesista, el juez indicó que "advirtió tardíamente el cuadro que presentaba Pérez Volpin y dicha demora y su posterior desempeño contribuyó al desenlace final".



Bruniard determinó que Puente "no obró con la diligencia que le era exigible en su rol de médica anestesióloga", tanto "en lo que hace a su deber de vigilancia continua del estado de la paciente a lo largo del procedimiento como así también frente a la emergencia desatada" durante el estudio que le realizaban a Pérez Volpin. (Télam)