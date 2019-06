Lavagna lanza hoy formalmente su precandidatura a presidente

El precandidato presidencial de Consenso 19, Roberto Lavagna, presentará hoy formalmente su postulación de cara a las elecciones primarias de agosto y las presidenciales de octubre, al inaugurar un local partidario en el barrio porteño de Recoleta.



La sede, ubicada en Cerrito y Paraguay, quedará inaugurada esta tarde a las 18:30, en el marco de un acto en el que el exministro de Economía lanzará formalmente su candidatura a presidente por el espacio Consenso 19.



“Para gobernar hay que tener una base de sustentación y una serie de ideas que sean compartidas y eso no es lo que resulta de estos amontonamientos. En Alternativa Federal había quiénes tenían una tendencia a negociar con el macrismo y quiénes tenían una tendencia a negociar con el sector de Cristina” (Fernández de Kirchner), afirmó ayer Lavagna en declaraciones radiales.



De esta manea, confirmó su alejamiento del espacio que lideran Juan Manuel Urtubey, Sergio Massa y Juan Schiaretti, entre otros dirigentes, y ratificó su intención de presentarse solo en las PASO de agosto.



Sostuvo que su espacio, en cambio, se mantuvo “en la línea de la coherencia señalando que no queríamos ir ni para un lado ni para el otro y tratando de poner el énfasis en esta etapa pre electoral, que es lo que le interesa a la gente y no todo el día una discusión estrictamente del mundo de la política”.



Respecto a Consenso 19, el espacio donde confluyen sectores del justicialismo, socialismo, radicalismo y el GEN, Lavagna expresó que “al centro hay que defenderlo porque va a hacer falta en las etapas posteriores al Gobierno, con cámaras muy divididas y alguien tiene que ser el centro, un equilibrador que permita la gobernabilidad”. (Télam)