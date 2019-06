Bayern Munich va a la carga por la contratación del egipcio Salah

El Bayern Munich está interesado en contratar al delantero egipcio Mohamed Salah, flamante campeón de la Champions League con su actual equipo, el Liverpool de Inglaterra.

Según publica hoy en su edición el diario deportivo AS de España, el Bayern Munich se sumó a los equipos interesados en contratar a Salah, como el Real Madrid y el Manchester United.



"Del futuro no puedo hablar", dijo Salah después de ganar la copa de la Liga de Campeones de Europa el sábado pasado con el Liverpool, declaración que abrió una incógnita acerca del futuro del goleador egipcio, autor del primer gol de la final ante Tottenham, en el triunfo por 2-0.



En tanto, el Bayern Munich no hará uso de la opción de compra del internacional colombiano James Rodríguez, quien jugó durante las dos últimas temporadas en el equipo alemán.



El periódico deportivo alemán "Kicker" publicó que, tanto el presidente del Bayern Munich, Uli Hoeness, como el gerente deportivo Karl Heinz Rummenigge, ya habían adelantado la decisión de no optar por la compra de Rodríguez -cuyo pase pertenece al Real Madrid- para la próxima temporada de la bundesliga. (Télam)