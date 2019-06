Vóleibol: se juega la 12ª fecha del torneo Apertura

Entre hoy y mañana se desarrollará la duodécima fecha del torneo Apertura, que organiza la Asociación Bahiense de Vóleibol.

Esta será toda la actividad:

**Sábado en Olimpo (Cancha 1): a las 10.30, Tiro Federal-Olimpo (Sub 12 femenino); a las 11.45, Olimpo-Liniers (Sub 13 femenino); a las 13, Olimpo-Tiro Federal (Sub 17 femenino); a las 14.30, Olimpo B-Tiro Federal (Sub 19 femenino); a las 16, Olimpo-Liniers (Sub 21 femenino); a las 17.30, Olimpo-Tiro Federal (mayores femenino) y a las 19, Olimpo-Liniers (mayores masculino).

**Sábado en Olimpo (Cancha 3): a las 15, Olimpo-Tiro Federal (Sub 13 femenino) y a las 16.30, Olimpo-Tiro Federal (Sub 15 femenino).

**Domingo en Villa Mitre: a las 11, Villa Mitre-Olimpo (Sub 15 femenino); a las 13, Liniers-Tiro Federal (Sub 15 femenino); a las 14.30, Tiro Federal-Villa Mitre (Sub 17 femenino); a las 16, Villa Mitre-Tiro Federal (Sub 19 femenino); a las 17.30, Tiro Federal-Universitario (Sub 21 femenino); a las 19, Olimpo-UNS (mayores masculino) y a las 20.30, Tiro Federal B-Universitario A (mayores masculino).