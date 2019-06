Comité de crisis: "Las sirenas se activan cuando hay un riesgo mayor"

El Comité de Crisis que se reunió de emergencia en la zona del incidente confirmó la información suministrada desde un primer momento: no hay heridos.

Daniel Ayala, coordinador del Proceso Apell, funcionarios municipales encabezados por el secretario de Gobierno Fernando Compagnoni; personal de Defensa Civil, Bomberos y otros actores mantuvieron el encuentro esta madrugada para realizar una primera evaluación del caso.

"Queremos llevar tranquilidad a la comunidad, hubo una explosión a través de un recipiente que llevaba vapor, no hubo heridos. Se decretó Pret 1. Daños materiales, tampoco lleva un riesgo al ambiente", dijo Ayala.

¿Por qué no sonaron las sirenas?, se le preguntó a Ayala, a partir de los comentarios que emitieron varios vecinos de la zona de Ingeniero White.

"Las sirenas comunitarias se accionan cuando hay un riesgo de fuga tóxica o posible evacuación. En este caso no se activó porque no estaba ese riesgo. Se está averiguando por qué no se activó la sirena de planta, posiblemente porque no había heridos", respondió.