Zara: “Cumplimos con el 90% de lo que prometimos y vamos por más”

Convencido con la necesidad de seguir transformando al distrito y acompañado por la concreción –según sus propias palabras- de la mayoría de los compromisos asumidos, el actual intendente de Patagones, José Luis Zara, lanzó oficialmente la campaña electoral de cara a su reelección al mando de los destinos del distrito maragato.

“Por ser el más extenso de la provincia, no es fácil gobernar el partido de Patagones, sobre todo cuando muchas veces los recursos no nos alcanzan. No debemos olvidarnos que cuando asumimos, encontramos un vacío que no esperábamos y nos dificultaron todas las estrategias que habíamos pensado antes de la elección”, enfatizó.

Además, afirmó que se cumplió el 90% de lo prometido.

“Con transparencia, con vocación y con sinceridad, fuimos avanzando, pero no le mentimos a la gente -señaló-. Las obras que son importantes para Patagones las pudimos realizar porque tuvimos un gran acompañamiento de la provincia de Buenos Aires”.

Hoy presentamos oficialmente la lista de concejales y consejeros escolares que me acompañan en estas elecciones. Agradezco a los medios de prensa y a todos los presentes. #juntosporelcambio pic.twitter.com/vVzj7LwFRD — José Luis Zara (@JoseLuisZara) 27 de junio de 2019

Zara reconoció haberse arrepentido de los primeros seis meses luego de haber asumido como intendente, pero –dijo- “hay que comprometerse con la sociedad y trabajar día a día para que el futuro que dejemos sea para los que vienen atrás”.

“Quiero ser reelecto porque tenemos un municipio saneado, con un gran trabajo de la secretaría de Hacienda, que hace un esfuerzo muy grande para no endeudar el municipio”, aseguró.



“En la actualidad seguimos pagando deudas que no son nuestras. Pero si no llegamos a ganar la elección voy a estar tranquilo porque el que me suceda va a recibir un municipio ordenado; no va a tener los inconvenientes que tuvimos nosotros”, concluyó.

La presentación, llevada a cabo en una confitería de Carmen de Patagones, contó con la presencia del resto de los integrantes de Juntos Somos el Cambio, como Fabio Bettinelli, Dolores Patané y Ricardo Angos. (Agencia Carmen de Patagones).