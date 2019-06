PASO: El "no" de Peña a Cornejo

Marcos Peña hizo una segunda demostración del poder recuperado, que había sido cuestionado desde la propia interna del macrismo y de hecho desde sectores radicales de la rebautizada coalición Juntos por el Cambio.

El primer gesto de esa recuperación, se recuerda, lo demostró durante el pasado fin de semana en el marco del cierre de listas, donde claramente les asestó un golpe a los "díscolos" como Emilio Monzó y Rogelio Frigerio en su intento por copar con más peronistas algunas de las nóminas de candidatos al Congreso, en especial en la estratégica provincia de Buenos Aires.

El jefe de Gabinete le respondió ahora con un rotundo "no" al gobernador de Mendoza y titular de la UCR, Alfredo Cornejo, sobre su iniciativa para suspender las primarias abiertas y obligatorias (PASO) en aquellos distritos donde no haya competencia interna de los distintos frentes.

Para empezar, voceros del peñismo buscaron en las últimas horas enderezar algunas interpretaciones de los medios y poner las cosas en su lugar. "Es un error titular que el Gobierno impulsa un proyecto de ley para corregir las primarias, lo impulsa un sector del radicalismo a instancias de Cornejo".

Las fuentes dijeron que antes de iniciar el fin de semana su viaje a China, donde intentará reforzar las relaciones comerciales con el gigante asiático antes de seguir viaje a Japón para estar junto a Mauricio Macri en la Cumbre del G-20, Peña habló brevemente con Cornejo para expresarle su completo rechazo a la iniciativa sobre las primarias. Peña tenía a esa hora en su celular el mensaje de las redes sociales con el que el gobernador mendocino y candidato a diputado nacional abrió el juego para impulsar esa jugada.

Peña, dicen a su lado, en una posición que en verdad no se sabe si comparte Macri, aunque es de descontarse, considera que la movida de Cornejo es "errada" porque directamente supone poner al oficialismo en una "posición de debilidad" que no es posible admitir en medio de la carera electoral y con los síntomas de recuperación que empieza a mostrar la economía.

De hecho, la instrucción que dejó el jefe de Gabinete antes de tomar el avión hacia Beijing fue que nadie del Pro en el Congreso debe acompañar el proyecto de ley que ingreso anoche en la Cámara de Diputados con la firma de un grupo de diputados radicales encabezados por el mendocino Luis Petri, que responde a Cornejo en la interna provincial.

Por las dudas, en la Casa Rosada descartaban "absolutamente" anoche y también esta mañana que el Poder Ejecutivo pueda utilizar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para suspender las PASO en aquellos distritos donde no hay competencia interna.

"La oposición se hace un picnic con esta historia de Cornejo porque dicen que lo que no queremos es competir en las PASO para no perder...", cruzó al gobernador mendocino un vocero del primer piso de Balcarce 50.

Cerca de Peña, y también voceros del propio Macri, reconocen que así planteadas, en unas PASO donde no habrá competencia en las candidaturas presidenciales y en la mitad de las provincias tanto en las listas del oficialismo como de la oposición, el ahorro de unos 4.500 millones de pesos que supondría suspender las internas parece razonable, tal como plantea Cornejo en sus fundamentos. Y recuerdan que Macri, cuando era Jefe de Gobierno porteño, impulsó en aquel entonces la idea de eliminar ese tramo del calendario electoral, aunque sin éxito.

Ahora, dicen los voceros del jefe de Gabinete, no es un problema de metodología o de tipo presupuestario cuando hay tantas otras carencias insatisfechas. "Es político, no podemos a mitad del camino mostrar un claro signo de debilidad como sería no presentarse a competir". Por esa única razón Peña directamente le bajó el pulgar a Cornejo.